Jio Recharge Plan : फक्त 44 रुपयांत JIO सिम अ‍ॅक्टिव्ह ठेवा; स्मार्ट रिचार्ज माहितीय का?

रिचार्ज महागले, ग्राहक चिंतेत

मोबाईल रिचार्ज प्लॅन सातत्याने महाग होत असल्याने अनेक जण एक्स्ट्रा नंबर बंद करण्याचा विचार करत आहेत.

पण एक स्वस्त ट्रिक आहे!

आता फक्त 44 रुपयांत Jio सिम पूर्ण वर्ष अ‍ॅक्टिव्ह ठेवता येतो, तोही कोणताही मोठा प्लान न घेता.

हा पर्याय कोणासाठी उपयुक्त?

OTP, बँकिंग, WhatsApp किंवा एक्स्ट्रा नंबर म्हणून Jio सिम ठेवणाऱ्यांसाठी हा उपाय फायदेशीर आहे.

रिचार्ज नाही तर नंबर जाऊ शकतो

Jio सिमवर 90 दिवस रिचार्ज न केल्यास कंपनी नंबर बंद करून दुसऱ्याला देऊ शकते.

11 रुपयांचा डेटा पॅक हा उपाय

दर 90 दिवसांत 11 रुपयांचा Jio डेटा पॅक रिचार्ज केल्यास सिम सुरक्षित राहतो.

बेस प्लॅनची गरज नाही

या 11 रुपयांच्या पॅकसाठी कोणताही अनलिमिटेड किंवा बेस प्लॅन आवश्यक नाही.

11 रुपयांत काय मिळते?

या पॅकमध्ये 1 तासासाठी 10GB हायस्पीड डेटा मिळतो आणि सिम अ‍ॅक्टिव्ह राहतो.

इनकमिंग कॉल आणि OTP सुरूच

या ट्रिकमुळे इनकमिंग कॉल्स आणि OTP मिळत राहतात, मात्र आउटगोइंग कॉल करता येत नाही.

एक महत्त्वाची सूचना

रिचार्ज वेळेत करा आणि थोडा डेटा वापरा. भविष्यात पॉलिसी बदलू शकते, त्यामुळे सध्या हा उपाय फायदेशीर आहे.

