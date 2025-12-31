Women Health Risks Alcohol: महिलांनाे सावधान.. दारू पित असाल तर भाेगावे लागतील 'हे' गंभीर परिणाम..

सकाळ डिजिटल टीम

मेंदूचे लवकर नुकसान

पुरुषांच्या तुलनेत महिलांमध्ये दारूमुळे मेंदूचे नुकसान वेगाने होते. किशोरवयात मद्यपान केल्यास मेंदूच्या विकासावर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

स्तनाच्या कर्करोगाचा धोका


दारूचे नियमित सेवन केल्यास महिलांमध्ये स्तनाचा कर्करोग होण्याची शक्यता लक्षणीयरीत्या वाढते.

हाडे ठिसूळ

दारूमुळे हाडांची घनता कमी होते, त्यामुळे महिलांमध्ये ऑस्टियोपोरोसिसचा धोका वाढतो.

हृदयविकारांचा धोका


मद्यपानामुळे रक्तदाब वाढतो, हृदयाच्या रक्तवाहिन्यांवर ताण येतो आणि हृदयविकारांची शक्यता वाढते.

यकृतावर परिणाम


महिलांच्या शरीरात अल्कोहोल पचवणारे एन्झाइम कमी असल्याने यकृतावर दारूचा परिणाम लवकर आणि तीव्र होतो.

वंध्यत्व व हार्मोनल समस्या

दारूच्या सेवनामुळे हार्मोनल असंतुलन निर्माण होते, ज्यामुळे वंध्यत्व व इतर प्रजनन समस्या उद्भवू शकतात.

पोटाभोवती चरबी वाढते

दारूमुळे शरीरातील चयापचय बिघडतो आणि विशेषतः पोटाभोवती चरबी जमा होते.

विषारी परिणाम अधिक

महिलांच्या शरीरात पाण्याचे प्रमाण कमी व चरबीचे प्रमाण जास्त असल्याने अल्कोहोल अधिक केंद्रित होते.

एन्झाइम कमी

यकृतातील अल्कोहोल प्रक्रिया करणारे एन्झाइम कमी असल्यामुळे दारू शरीरात जास्त काळ टिकते.

आरोग्यासाठी महत्त्वाचा सल्ला

महिलांनी मद्यपान टाळणे किंवा अत्यंत मर्यादित प्रमाणात करणे हेच आरोग्यासाठी सुरक्षित असल्याचे संशोधन सांगते.

Peepal Tree Night

|

esakal

