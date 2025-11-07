फोनची बॅटरी पावरफुल कशी ठेवावी? चार्जिंगबद्दल 'या' 7 गोष्टी ठेवा लक्षात

गैरसमज 1: रात्रभर चार्जिंग केल्याने बॅटरी खराब होते

तथ्य: आधुनिक स्मार्टफोन स्मार्ट चार्जिंग तंत्रज्ञानाने सुसज्ज आहेत. एकदा ते १००% पर्यंत पोहोचले की, ओव्हरलोडिंग टाळण्यासाठी चार्जिंग मंदावते. तथापि, तुमचा फोन जास्त वेळ प्लग इन ठेवल्याने उष्णता जमा होऊ शकते, ज्यामुळे बॅटरीच्या दीर्घकाळाच्या आरोग्यावर परिणाम होऊ शकतो. थंड ठिकाणी चार्जिंग करणे आणि दर्जेदार चार्जर वापरणे मदत करते.

गैरसमज 2: चार्ज करण्यापूर्वी बॅटरी नेहमी संपू द्या

तथ्य: जुन्या निकेल-आधारित बॅटरींसाठी हे खरे होते. आजच्या लिथियम-आयन बॅटरी पूर्णपणे काढून टाकण्याची आवश्यकता नाही. खरं तर, त्या वारंवार 0% पर्यंत कमी केल्याने बॅटरीवर ताण येऊ शकतो. जास्त आयुष्यासाठी तज्ञ तुमचा चार्ज 20% ते 80% दरम्यान ठेवण्याची शिफारस करतात.

गैरसमज 3: वारंवार चार्जिंग केल्याने बॅटरीचे आयुष्य कमी होते

तथ्य: दिवसातून अनेक वेळा तुमचा फोन चार्ज केल्याने त्याचे नुकसान होणार नाही. लिथियम-आयन बॅटरी "मेमरी इफेक्ट" पासून ग्रस्त नसतात. फोन पूर्णपणे बंद होण्याची वाट पाहण्यापेक्षा लहान, नियमित टॉप-अप खरोखर चांगले असतात.

गैरसमज 4: सर्व चार्जर सारखेच असतात

तथ्य: सर्व चार्जर स्थिर वीज पुरवत नाहीत. अप्रमाणित किंवा स्वस्त चार्जर वापरल्याने डिव्हाइस जास्त गरम होऊ शकते किंवा बॅटरी खराब होऊ शकते. सुरक्षित चार्जिंगसाठी नेहमी तुमच्या फोनच्या मूळ चार्जर किंवा प्रमाणित पर्यायांचा वापर करा.

गैरसमज 5: अ‍ॅप्स बंद केल्याने बॅटरीचे आयुष्य वाढते

तथ्य: सतत अॅप्स स्वाइप केल्याने फायद्यापेक्षा जास्त नुकसान होते. त्यांना पुन्हा उघडल्याने त्यांना निष्क्रिय ठेवण्यापेक्षा जास्त ऊर्जा खर्च होते. त्याऐवजी, वीज कमी करणाऱ्या आणि तुमच्या फोनच्या बॅटरी ऑप्टिमायझेशन वैशिष्ट्यांचा वापर करणाऱ्या बॅकग्राउंड अॅप्सवर लक्ष ठेवा.

गैरसमज 6: विमान मोडमध्ये चार्जिंग केल्याने बॅटरीचे आयुष्य वाढते

तथ्य: विमान मोडमध्ये चार्जिंग केल्याने बॅकग्राउंड अ‍ॅक्टिव्हिटी कमी होऊन फोन जलद चार्ज होतो. याचा दीर्घकालीन बॅटरीच्या आरोग्यावर परिणाम होत नाही.

कोणती काळजी घ्यावी

तुमचा फोन सूर्यप्रकाशात किंवा गरम ठिकाणी ठेवून चार्ज करू नका.

