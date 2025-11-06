दिवसातून किती कप चहा प्यावा? आहारतज्ज्ञ रुजुता दिवेकर यांनी दिली माहिती

पुजा बोनकिले

चहा

अनेकांची सकाळ ही एक कप चहाने होते.

फ्रेश

चहा प्यायल्यानंतर फ्रेश वाटते.

सकाळी आणि संध्याकाळी

काही लोक सकाळी आणि संध्याकाळी चहा पितात. पण काही लोक दिवसभर चहा पितात.

किती कप चहा घ्यावा

पण कधी विचार केला आहे दिवसातून किती कप चहा घ्यावा.

आहार तज्ज्ञ

काही काळापूर्वी आहार तज्ज्ञ यांनी दिवसातून किती वेळ चहा प्यावा हे स्पष्ट सांगितले आहे.

2 ते  3 कप

2 ते  3 कपापेक्षा जास्त चहा पिऊ नका.

दुपारी चहा

दुपारी 4 नंतर चहा प्यावा.

कॅफिन

चहामध्ये कॅफिन असते. जे मज्जासंस्थेला उत्तजित करते आणि शरीराला उत्तजित करते.

चहा पिणे पसंत

अनेक लोक भूक लागल्यावर काहीतरी खाण्याऐवजी चहा पिणे पसंत करतात. पण यामुळे शरीरातील पोषक तत्वे मिळत नाही.

