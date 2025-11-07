Power Bank खरेदी करतांना 'या' 7 गोष्टी ठेवा लक्षात

पुजा बोनकिले
Power Bank मुळे मोबाइल चार्ज ठेवणे शक्य होते.
पण Power Bank खरेदी करतांना कोणत्या गोष्टी लक्षात ठेवाव्या हे जाणून घेऊया.
बहुतेक उपकरणांना चार्ज करण्यासाठी आवश्यक व्होल्टेज असतो. बहुतेक अलीकडील स्मार्टफोनसाठी, हे पाच व्होल्ट इतके असते. काही फोनना जास्त व्होल्टेजची देखील आवश्यकता असते. सर्व पॉवर बँक वेगवेगळ्या व्होल्टेजशी सुसंगत नसतात. जर पॉवर बँकने दिलेला व्होल्टेज कमी असेल तर ते डिव्हाइस चार्ज करणार नाही. म्हणूनच, पॉवर बँक खरेदी करण्यापूर्वी, सुसंगतता आणि चार्जिंग सुनिश्चित करण्यासाठी तुमच्या डिव्हाइस चार्जरचा व्होल्टेज आणि पॉवर बँकचा व्होल्टेज दोन्ही तपासणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
पॉवर बँक आदर्शपणे तुमचा स्मार्टफोन शून्य ते १०० टक्के दोनदा, जर तीनदा नाही तर पूर्णपणे चार्ज करू शकेल. हे सुनिश्चित करण्यासाठी, तुम्ही तुमच्या फोनची क्षमता ऑनलाइन किंवा फोनच्या सेटिंग्जमधून तपासली पाहिजे. हे बहुधा मिलीअँपिअर-तास (किंवा mAh) मध्ये असेल. मग, दुप्पट नाही तर तिप्पट क्षमतेचा पॉवर बँक घेणे आदर्श आहे. उदाहरणार्थ, ४,००० mAh क्षमतेच्या फोनसाठी, किमान ८,००० mAh क्षमतेचा पॉवर बँक शोधणे आदर्श आहे.
सर्वच पॉवर बँक तुमच्या डिव्हाइसना सुरक्षित वीज पुरवतील याची हमी देत नाहीत. उदाहरणार्थ, असुरक्षित पॉवर बँक जास्त चार्जिंगला कारणीभूत ठरू शकते आणि तुमच्या डिव्हाइसच्या बॅटरी खराब होण्याची शक्यता देखील असते. म्हणूनच, पॉवर बँक खरेदी करण्यापूर्वी, तुमच्या गरजांनुसार त्याची वैशिष्ट्ये तपासणे अत्यंत महत्वाचे आहे.
पॉवर बँकमध्ये बसवलेल्या बॅटरीचा प्रकार हा आणखी एक संभाव्य सुरक्षिततेचा धोका असू शकतो. काही कमी श्रेणीच्या पॉवर बँकमध्ये कमी दर्जाचे बॅटरी सेल असू शकतात, ज्यामुळे गळती होण्याची किंवा स्फोट होण्याची शक्यता जास्त असते.
ज्यांना एकाच वेळी एकापेक्षा जास्त डिव्हाइस चार्ज करण्याची आवश्यकता आहे त्यांच्यासाठी हे एक महत्त्वाचे घटक आहे. काही पॉवर बँकांमध्ये फक्त एकच चार्जिंग पोर्ट असतो, म्हणजेच एकाच वेळी फक्त एकच डिव्हाइस चार्ज करता येते.
सुरक्षितता आणि दीर्घायुष्यासाठी पॉवर बँकची बिल्ड क्वालिटी महत्त्वाची असते. चांगल्या दर्जाच्या मटेरियलसह मजबूत बिल्डमुळे झीज होण्यापासून संरक्षण मिळू शकते. पॉवर बँक ही फिरताना वापरण्यासाठी बनवलेली वस्तू असल्याने, दीर्घकाळ टिकणारी पॉवर बँक असण्यासाठी चांगली बिल्ड असणे आवश्यक आहे.
पॉवर बँकवरील पॉवर इंडिकेटर हे चार्जिंग करण्यापूर्वी किती वीज पुरवू शकते हे मोजण्यासाठी आणि वापराचा हिशेब देण्यासाठी एक उपयुक्त साधन आहे. चार्जिंग करतानाही, पॉवर इंडिकेटर तुम्हाला पॉवर बँक किती वीज पुरवते हे मोजू शकतो आणि ती पूर्णपणे चार्ज होण्यासाठी किती वेळ लागेल याचा अंदाजे अंदाज देऊ शकतो.