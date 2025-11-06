हिवाळ्यात लिंबू-पाणी पिण्याचे फायदे तर आहेतच, पण जाणून घ्या त्याचे तोटेही

पुजा बोनकिले

लिंबू पाणी

लिंबू पाणी हे जीवनसत्त्वे आणि खनिजांचा एक उत्तम स्रोत आहे.

फायदे आणि तोटे

हिवाळ्यात लिंबू पाणी पिणे फायदेशीर आहे कि तोट्याचे हे जाणून घेऊया.

डिटॉक्स

हिवाळ्यात लिंबू पाणी पिल्याने शरीर डिटॉक्स होते आणि शरीरात जमा झालेले विषारी पदार्थ बाहेर काढण्यास मदत होते.

पचनसंस्था

हिवाळ्यात पचनसंस्था बिघडते. अशा परिस्थितीत लिंबू पाणी पिणे फायदेशीर ठरते. लिंबू पाणी पिल्याने पचनसंस्था सुधारते आणि अनेक समस्या दूर होतात.

त्वचेचा रंगही

लिंबू पाणी पिल्याने त्वचेचा रंगही सुधारतो. लिंबू पाणी त्वचेची चमक वाढवण्यास मदत करते.

वजन कमी

हे वजन कमी करण्यासाठी देखील प्रभावी आहे. लिंबू पाणी चयापचय वाढवते आणि  वजन कमी करण्यास मदत करते.

दातांची संवेदनशीलता


हिवाळ्यात लिंबू पाणी पिल्याने दातांची संवेदनशीलता वाढू शकते.

अ‍ॅसिडिटी

लिंबू पाणी पिल्याने अ‍ॅसिडिटी आणि पोटाशी संबंधित समस्या देखील उद्भवू शकतात.

