तुळशीला बाराही महिने टवटवीत ठेवायचंय; मग दर आठवड्याला करा फक्त 'हे' एक काम

Anushka Tapshalkar
घराच्या अंगणात डौलदार तुळस सगळ्यांनाच हवी असते. पण त्यासाठी योग्य काळजी कशी घ्यायची हे अनेकांना माहितच नसतं.
तुळशीच्या वाळलेल्या बिया थोड्या थोड्या दिवसांनी हटवा. ही साधी सवय तुळशीचे आयुष्य वाढवते.
कोरडी बिया काढल्याने झाडाचं लक्ष बी तयार करण्यात न लागता पानं वाढवण्यात लागतं.
नियमित देखभाल घेतली तर तुळस अधिक घनदाट, चमकदार आणि सुंदर दिसते.
ही सवय झाडाला बळकट करते आणि वाढीला चालना देते.
अतिरिक्त बिया काढल्याने झाडाचं स्वास्थ्य टिकून राहतं.
तुळशीचा नैसर्गिक सुगंध आणि ताजेपणा दीर्घकाळ टिकतो.
दररोज काही वेळ तुळशीची काळजी घेतली तर निसर्गाशी नातं जपलं जातं.
