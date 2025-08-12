30 नंतरही मेंदू राहील सुपरफास्ट, या सोप्या टिप्स जाणून घ्या!

Aarti Badade
एका पायावर उभे राहणे किंवा डोळे मिटून सरळ रेषेत चालणे मेंदूचा समन्वय आणि सतर्कता वाढवते.
डोळे फिरवणे, तळवे फिरवणे यामुळे मेंदूच्या मोठ्या भागांना उत्तेजना मिळते व लक्ष केंद्रित होते.
हळूहळू व पूर्णपणे चावल्याने मेंदूमध्ये रक्त प्रवाह वाढतो आणि स्मरणशक्ती सुधारते.
नवीन मार्ग निवडणे किंवा हाताने लिहिणे मेंदूला नवी आव्हाने देऊन न्यूरल सर्किट सक्रिय करते.
मोठ्याने वाचन केल्याने स्मरणशक्ती व लक्ष केंद्रीकरण सुधारते.
निसर्गात चालल्याने मेंदूचे कार्य सुधारते व नैराश्य कमी होते.
नियमित योग व ध्यान केल्याने मानसिक शांती आणि मेंदूची कार्यक्षमता वाढते.