30 नंतरही मेंदू राहील सुपरफास्ट, या सोप्या टिप्स जाणून घ्या!

Aarti Badade

शारीरिक संतुलनाचे व्यायाम

एका पायावर उभे राहणे किंवा डोळे मिटून सरळ रेषेत चालणे मेंदूचा समन्वय आणि सतर्कता वाढवते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

डोळ्यांचे व्यायाम

डोळे फिरवणे, तळवे फिरवणे यामुळे मेंदूच्या मोठ्या भागांना उत्तेजना मिळते व लक्ष केंद्रित होते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

काळजीपूर्वक चावणे

हळूहळू व पूर्णपणे चावल्याने मेंदूमध्ये रक्त प्रवाह वाढतो आणि स्मरणशक्ती सुधारते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

दिनचर्येत बदल

नवीन मार्ग निवडणे किंवा हाताने लिहिणे मेंदूला नवी आव्हाने देऊन न्यूरल सर्किट सक्रिय करते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

मोठ्याने वाचन

मोठ्याने वाचन केल्याने स्मरणशक्ती व लक्ष केंद्रीकरण सुधारते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

निसर्गात चालणे

निसर्गात चालल्याने मेंदूचे कार्य सुधारते व नैराश्य कमी होते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

योग व ध्यान

नियमित योग व ध्यान केल्याने मानसिक शांती आणि मेंदूची कार्यक्षमता वाढते.

Simple Tips for Mental Sharpness | Sakal

दररोज हा मसाला खाल्ल्याने पोट आणि हृदय राहील तंदुरुस्त!

black pepper health benefits | Sakal
येथे क्लिक करा