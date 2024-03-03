१५० वर्षापूर्वी 'खडकवासला धरण' कसं दिसायचं?

Sandip Kapde
ब्रिटिश काळातील खडकवासला धरणाचे हे फोटो सुरुवातीच्या फोटोंपैकी आहेत.
मुठा नदीवर ब्रिटिशांनी बांधलेले हे मध्यम आकाराचे धरण आहे.
खडकवासला धरण पुण्याला पिण्याच्या पाण्याच्या प्राथमिक स्त्रोतांपैकी एक आहे.
1961 मध्ये उर्ध्व पानशेत धरण कोसळले, पाण्याचा महापूर खडकवासला धरण जलाशयात आला.
खडकवासला धरण पूर्व पूना प्रदेशात जाणवणारा भीषण दुष्काळ दूर करण्यासाठी ब्रिटिशांनी बांधलं होत.
तलावाच्या एका बाजूला एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आहे.
आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्ससाठी कॅडेट्सना प्रशिक्षण देणारी प्रमुख संयुक्त सशस्त्र सेवा संस्था आहे
राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी 1955 मध्ये कार्यान्वित झाली.
खडकवासला धरण पुण्यापासून 20 किमी अंतरावर आहे आणि ते शहराला पिण्याच्या आणि सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करते.
ब्रिटिश सैन्यातील कॅप्टन फिफ आरई यांनी 1863 मध्ये खडकवासला येथे उच्च पातळीच्या जलाशयाची शिफारस केली आणि त्यानंतर तपशीलवार सर्वेक्षण आणि तपासणी केली.
त्यामुळे या मानवनिर्मित तलावाला त्याच्या नावावरून लेक फिफ असे नाव देण्यात आले होते.
स्वातंत्र्यानंतर लगेचच त्याचे खडकवासला तलाव असे नामकरण करण्यात आले.
भारतातील सर्वात जुन्या दगडी बांधाचे काम 1869 मध्ये सुरू झाले आणि 1879 पूर्ण झाले.