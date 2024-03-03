१५० वर्षापूर्वी 'खडकवासला धरण' कसं दिसायचं?

Sandip Kapde

ब्रिटिश

ब्रिटिश काळातील खडकवासला धरणाचे हे फोटो सुरुवातीच्या फोटोंपैकी आहेत.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

मुठा नदी

मुठा नदीवर ब्रिटिशांनी बांधलेले हे मध्यम आकाराचे धरण आहे.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

खडकवासला धरण

खडकवासला धरण पुण्याला पिण्याच्या पाण्याच्या प्राथमिक स्त्रोतांपैकी एक आहे.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

पानशेत धरण

1961 मध्ये उर्ध्व पानशेत धरण कोसळले, पाण्याचा महापूर खडकवासला धरण जलाशयात आला.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

भीषण दुष्काळ

खडकवासला धरण पूर्व पूना प्रदेशात जाणवणारा भीषण दुष्काळ दूर करण्यासाठी ब्रिटिशांनी बांधलं होत.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

एनडीए

तलावाच्या एका बाजूला एनडीए म्हणजेच राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी आहे.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

सशस्त्र सेवा संस्था

आर्मी, नेव्ही आणि एअरफोर्ससाठी कॅडेट्सना प्रशिक्षण देणारी प्रमुख संयुक्त सशस्त्र सेवा संस्था आहे

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

राष्ट्रीय संरक्षण

राष्ट्रीय संरक्षण अकादमी 1955 मध्ये कार्यान्वित झाली.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

खडकवासला

खडकवासला धरण पुण्यापासून 20 किमी अंतरावर आहे आणि ते शहराला पिण्याच्या आणि सिंचनासाठी पाणीपुरवठा करते.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

कॅप्टन फिफ आरई

ब्रिटिश सैन्यातील कॅप्टन फिफ आरई यांनी 1863 मध्ये खडकवासला येथे उच्च पातळीच्या जलाशयाची शिफारस केली आणि त्यानंतर तपशीलवार सर्वेक्षण आणि तपासणी केली.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

लेक फिफ

त्यामुळे या मानवनिर्मित तलावाला त्याच्या नावावरून लेक फिफ असे नाव देण्यात आले होते.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

खडकवासला

स्वातंत्र्यानंतर लगेचच त्याचे खडकवासला तलाव असे नामकरण करण्यात आले.

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

बांधाचे काम

भारतातील सर्वात जुन्या दगडी बांधाचे काम 1869 मध्ये सुरू झाले आणि 1879 पूर्ण झाले. 

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army | esakal

Old Pune Photo: जुनं पुणे पाहिलं का? असं दिसायचं विद्येचं माहेरघर...

येथे क्लिक करा...