शेकडो वर्षांनी महादेवांनी दिलं दर्शन! त्र्यंबकेश्वरात सापडलेल्या शिवलिंगाचं रहस्य काय? ASI चा खुलासा!

Sandip Kapde
त्र्यंबकेश्वर मंदिरातील अमृत कुंडाचा गाळ काढताना प्राचीन पाषाणनिर्मित शिवलिंग सापडले.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
ASI च्या जतन आणि संवर्धनाच्या कामामुळे हा ऐतिहासिक शोध समोर आला.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
मंदिरातील प्रसिद्ध अमृत कुंडाच्या तळाशी हे शिवलिंग आढळून आले.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
कुंडातील गाळ आणि कचरा हटवताना शिवलिंगाचा शोध लागला.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
या शोधामुळे भारताच्या समृद्ध सांस्कृतिक वारशाचे महत्त्व पुन्हा अधोरेखित झाले.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
शतकांपूर्वीचे धार्मिक अवशेष आजही मंदिर परिसरात दडलेले असल्याचे स्पष्ट झाले.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
शिवभक्तांसाठी हा शोध श्रद्धा आणि आध्यात्मिकतेचा महत्त्वाचा क्षण ठरला.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
संवर्धनाच्या कामातून ऐतिहासिक आणि धार्मिक ठेवा जतन करण्यास मोठी मदत होत आहे.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
सापडलेले शिवलिंग मंदिराच्या प्राचीन परंपरेचा महत्त्वपूर्ण पुरावा मानले जात आहे.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
या शोधामुळे भारताच्या ऐतिहासिक आणि आध्यात्मिक वैभवाला नवी ओळख मिळाली.
Ancient Stone Shivling Discovered at Trimbakeshwar Temple During ASI Conservation Work
esakal
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