चार दिवसांच्या पावसाने बदललं चित्र, खडकवासला किती भरलं?

Sandip Kapde

खडकवासला :

पुण्याला पाणीपुरवठा करणाऱ्या खडकवासला धरणसाखळीच्या पाणलोट क्षेत्रात ३० जूनपासून पावसाचा जोर सातत्याने वाढत आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

पाऊस :

गेल्या चार दिवसांत पाणलोट क्षेत्रात सुमारे २०० मिलिमीटर पावसाची नोंद झाली असून धरणांमध्ये पाण्याची आवक वाढली आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

वाढ :

अवघ्या चार दिवसांत धरणसाखळीच्या उपयुक्त पाणीसाठ्यात ०.८२० टीएमसीची भर पडली आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

साठा :

३० जून रोजी ३.६३ टीएमसी असलेला उपयुक्त पाणीसाठा आता वाढून ४.४५ टीएमसीपर्यंत पोहोचला आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

टक्केवारी :

सध्या धरणसाखळीत ४.४५ टीएमसी म्हणजेच १५.२६ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा उपलब्ध आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

तुलना :

गतवर्षी याच दिवशी धरणसाखळीत १७.१५ टीएमसी म्हणजे ५८.८३ टक्के उपयुक्त पाणीसाठा होता.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

फरक :

यंदाचा पाणीसाठा गेल्या वर्षाच्या तुलनेत अद्याप मोठ्या प्रमाणात कमी असल्याचे आकडेवारीतून स्पष्ट होते.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

अंदाज :

पावसाचा वेग असाच कायम राहिल्यास येत्या काही दिवसांत धरणसाखळीतील पाणीसाठ्यात आणखी वाढ होण्याची शक्यता आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

स्थिती :

शनिवारी सकाळी सहा वाजेपर्यंत खडकवासला धरणात ०.३० टीएमसी म्हणजेच १४.९७ टक्के पाणीसाठा नोंदविण्यात आला.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

परिणाम :

धरणांतील पाणीसाठा वाढत असला तरी पुणेकरांसाठी दीर्घकालीन दिलासादायक परिस्थिती निर्माण होण्यासाठी आणखी चांगल्या पावसाची आवश्यकता आहे.

Khadakwasla Dam Water Storage Update

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esakal

१५० वर्षापूर्वी 'खडकवासला धरण' कसं दिसायचं? 

Khadakwasla Dam pune History and Old Photos- built by Captain Fife Re of the British army

| esakal
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