पांढरी साखर विसरा ! खांडसरी खाण्याचे आहेत 'हे' ५ फायदे, आयुर्वेदात सांगितलंय महत्त्व

Yashwant Kshirsagar
आपल्याला गोड पदार्थ खायला आवडतात त्यातील पांढरी साखर आपल्यासाठी वाईट असते, कारण तिच्यामुळे अनेक आजार होतात. बाजारात मिळणारे साखरेचे पर्यायही आरोग्यासाठी तितकेच वाईट असतात.
Khandsari Sugar Benefits
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दुसरीकडे, खांडसरी साखर रासायनिक प्रक्रिया केलेली नसते. ती खनिजे आणि इतर पोषक तत्वांनी परिपूर्ण असते , ज्यामुळे ती शुद्ध केलेल्या, रासायनिक प्रक्रिया केलेल्या साखरेपेक्षा निश्चितच एक आरोग्यदायी पर्याय ठरते.
Khandsari Sugar Benefits
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भारत हे खांडसरी साखर उद्योगाचे उगमस्थान आहे .खांडसरी साखरेचे उत्पादन मूळतः उत्तर प्रदेश राज्यापुरते मर्यादित होते. पण आता ते संपूर्ण भारतात तयार केले जाते.
Khandsari Sugar Benefits
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खांडसरी साखर बनवण्यासाठी , आधी उसापासून रस काढला जातो . हा रस घट्ट पाक किंवा पातळ गूळ होईपर्यंत उकळला जातो . हा पाक गडद तपकिरी रंगाचा असतो. नंतर त्याचे स्फटिक बनवले जातात
Khandsari Sugar Benefits
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खांडसरी साखर ही आयुर्वेदिक औषधे आणि उत्पादनांमध्ये वापरली जाणारी एक पसंतीची गोडवा देणारी वस्तू आहे, कारण ती त्रिदोषांमधील संतुलन पुन्हा प्रस्थापित करण्यास मदत करते.
Khandsari Sugar Benefits
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खांडसरी पचनक्रिया सुधारण्यासही मदत करते कारण त्यात फायबरचे प्रमाण जास्त असते . जास्त फायबर आतड्यांमध्ये मल तयार होण्यास मदत करते.
Khandsari Sugar Benefits
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खांडसरी लोहाचे प्रमाण जास्त असल्यामुळे ते ॲनिमिया बरा करण्यास आणि शरीरातील रक्ताचे प्रमाण निरोगी ठेवण्यास मदत करू शकते .
Khandsari Sugar Benefits
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ही खूप चवदारही आहे आणि चहा किंवा कॉफीमध्ये वापरताना तुम्हाला चवीत कोणताही फरक जाणवणार नाही. केवळ मोठ्यांनाच नाही, तर लहान मुलांनाही दुधात हे खूप आवडेल .
Khandsari Sugar Benefits
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आयुर्वेदानुसार ती त्रिदोष (वात-पित्त-कफ) संतुलित ठेवण्यास मदत करते. यात कॅल्शियम, मॅग्नेशियम, पोटॅशियम, लोह, फायबर आणि अँटिऑक्सिडंट्स असतात. पचन सुधारते आणि अॅनिमियालाही फायदा होतो.
Khandsari Sugar Benefits
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How to Identify Fake Ghee
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