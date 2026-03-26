इतिहास जिवंत ठेवणारी मुंबईची 100 वर्षांची ‘ही’ वाडी पाहिली का?

Aarti Badade

जुन्या मुंबईचा जिवंत नमुना

गिरगाव परिसरातील 'खोताची वाडी' हा भाग आजही उंच इमारतींच्या गर्दीत मुंबईचा ऐतिहासिक आणि सांस्कृतिक वारसा जपून आहे.

|

Sakal

१८ व्या शतकातील वारसा

१८ व्या शतकाच्या उत्तरार्धात स्थापन झालेल्या या वाडीला 'हेरिटेज व्हिलेज' मानले जाते, जिथे ईस्ट इंडियन आणि कॅथलिक समुदायाची संस्कृती आजही टिकून आहे.

|

पोर्तुगीज शैलीतील वास्तुकला

येथील सर्वात मोठे आकर्षण म्हणजे रंगीबेरंगी घरे, लाकडी कोरीव बाल्कनी आणि अरुंद गल्ल्या, ज्यावर पोर्तुगीज वास्तुकलेचा स्पष्ट प्रभाव दिसतो.

|

शंभर वर्षांहून जुनी घरे

या वाडीतील काही घरे १०० वर्षांहून अधिक जुनी असून, येथे फिरताना तुम्ही एखाद्या वेगळ्याच ऐतिहासिक काळात गेल्याचा भास होतो.

|

फोटोग्राफी आणि सणांचा उत्साह

ख्रिसमसच्या काळात ही वाडी रोषणाईने उजळून निघते. छायाचित्रकार आणि पर्यटकांसाठी हे मुंबईतील सर्वात 'इन्स्टाग्रामेबल' ठिकाण मानले जाते.

|

कसे पोहोचायचे?

चर्नी रोड रेल्वे स्थानकापासून खोताची वाडी अवघ्या १०-१५ मिनिटांच्या अंतरावर आहे. टॅक्सी, बस किंवा मेट्रोनेही गिरगाव परिसरात सहज पोहोचता येते.

|

वारसा जपणारी अनमोल जागा

वेगाने बदलणाऱ्या मुंबईत इतिहास, संस्कृती आणि वास्तुकलेचा अनोखा संगम अनुभवायचा असेल, तर खोताच्या वाडीला नक्की भेट द्या.

|

