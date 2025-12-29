Mobile Charger Color : मोबाइल चार्जर पांढरा किंवा काळ्या रंगाचेच का असतात?

दोनच रंग -

तुमच्या लक्षात आले असेल की सर्व मोबाईल किंवा लॅपटॉप चार्जर पांढरे किंवा काळे असतात.

नेमके कारण? -

तुम्ही कधी याचे कारण विचारात घेतले आहे का? जर नाही, तर जाणून, घ्या या मागचे नेमके कारण काय?

काळ्या चार्जरचे वैशिष्ट्य -

काळा रंग उष्णता चांगल्या प्रकारे शोषून घेतो आणि नष्ट करतो, चार्जरमध्ये जास्त तापमान वाढण्यापासून रोखतो.

पांढऱ्या चार्जरचे वैशिष्ट्य -

पांढरा रंग बाह्य उष्णता प्रतिबिंबित करतो, चार्जरला सूर्यप्रकाशात किंवा गरम वातावरणात जास्त गरम होण्यापासून रोखतो.

सहज उपलब्ध -

एक तर, काळा आणि पांढरा प्लास्टिक ग्रॅन्युल इतर रंगांपेक्षा स्वस्त आणि अधिक सहज उपलब्ध असतात.

उत्पादन वेगाने होते -

यामुळे कंपन्यांचा डिव्हाइस विकसित करण्यात वेळ वाचतो आणि उत्पादन वेगवान होते.

