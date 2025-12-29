Mobile Charger Color : मोबाइल चार्जर पांढरा किंवा काळ्या रंगाचेच का असतात?

Mayur Ratnaparkhe
तुमच्या लक्षात आले असेल की सर्व मोबाईल किंवा लॅपटॉप चार्जर पांढरे किंवा काळे असतात.
तुम्ही कधी याचे कारण विचारात घेतले आहे का? जर नाही, तर जाणून, घ्या या मागचे नेमके कारण काय?
काळा रंग उष्णता चांगल्या प्रकारे शोषून घेतो आणि नष्ट करतो, चार्जरमध्ये जास्त तापमान वाढण्यापासून रोखतो.
पांढरा रंग बाह्य उष्णता प्रतिबिंबित करतो, चार्जरला सूर्यप्रकाशात किंवा गरम वातावरणात जास्त गरम होण्यापासून रोखतो.
एक तर, काळा आणि पांढरा प्लास्टिक ग्रॅन्युल इतर रंगांपेक्षा स्वस्त आणि अधिक सहज उपलब्ध असतात.
यामुळे कंपन्यांचा डिव्हाइस विकसित करण्यात वेळ वाचतो आणि उत्पादन वेगवान होते.
