डोळ्यातील 'हे' बदल सांगतात तुमची किडनी खराब होतेय

Apurva Kulkarni
तुम्हाला जर अंधूक किंवा डबल दिसत असेल तर ते किडनीवर परिणाम झाल्यास होऊ शकतं. त्यामुळे त्याकडे दुर्लक्ष करु नका
तुमचे डोळे सतत सुजलेले दिसत असतील किंवी सकाळी उठल्यावर नेहमीच डोळ्यावर सूज असेल किडनीची समस्या असू शकतो.
डोळ्यांना जर खान येत असेल तर किडनी आजाराशी संबंध असू शकतो.
ब्लड प्रेशर जास्त असेल, शुगर, किंवा कडनीच्या समस्येमुळे डोळे लाल दिसू शकतात. त्यामुळे वेळीच डॉक्टरांना दाखवा
जर तुम्हाला थकवा, चेहऱ्यावर सूज, लघवीमध्ये बदल, डोळ्यांना त्रास यामुळे किडनी डॅमेज असण्याची शक्यता असते.
तुमचे डोळे जर तुम्हाला संकेत देत असतील तर वेळीच डॉक्टरांचा सल्ला घ्या. नाहीतर डोळे आणि किडनीचं नुकसान होण्याची शक्यता आहे.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
