तरुणांमध्ये किडनी फेल्युअर अन् किडनी स्टोन लवकर का होतो? कारणे जाणून घ्या

२०-२५ वर्षांच्या वयात किडनी निकामी होण्याची ५ प्रमुख कारणे
मूत्रपिंड शरीरातील रक्त फिल्टर करून विषारी पदार्थ बाहेर टाकतात.
किडनी निकामी झाल्यास अनेक गंभीर समस्या उद्भवतात.
२०-२५ वयोगटात किडनीचे आजार झपाट्याने वाढत आहेत. चुकीची जीवनशैली हे मुख्य कारण!
चुकीच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी फास्ट फूड, खारट पदार्थ, जंक फूड किडनीसाठी धोकादायक.
शरीराला योग्य पाणी न मिळाल्यास किडनी स्टोनचा धोका वाढतो.
जास्त प्रोटीन पावडर, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी + कमी पाणी = किडनीचे नुकसान
काळी लघवी, जळजळ, रक्तस्त्राव, वारंवार संक्रमण, पाठदुखी → गंभीर इशारे!
फक्त वृद्धांना किडनी स्टोन होतो असे समजणे चुकीचे.
दूधामुळे किडनी स्टोन होतो हा दावा देखील चुकीचा आहे.
योग्य जीवनशैली + पुरेसे पाणी + संतुलित आहार किडनी आरोग्य टिकवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग!
