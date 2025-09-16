तरुणांमध्ये किडनी फेल्युअर अन् किडनी स्टोन लवकर का होतो? कारणे जाणून घ्या

Aarti Badade

किडनी निकामी

२०-२५ वर्षांच्या वयात किडनी निकामी होण्याची ५ प्रमुख कारणे

मूत्रपिंड

मूत्रपिंड शरीरातील रक्त फिल्टर करून विषारी पदार्थ बाहेर टाकतात.
किडनी निकामी झाल्यास अनेक गंभीर समस्या उद्भवतात.

वयोगट

२०-२५ वयोगटात किडनीचे आजार झपाट्याने वाढत आहेत. चुकीची जीवनशैली हे मुख्य कारण!

चुकीच्या सवयी

चुकीच्या खाण्या-पिण्याच्या सवयी फास्ट फूड, खारट पदार्थ, जंक फूड किडनीसाठी धोकादायक.

पाणी कमी पिणे

शरीराला योग्य पाणी न मिळाल्यास किडनी स्टोनचा धोका वाढतो.

पूरक आहाराचा अतिरेक

जास्त प्रोटीन पावडर, कॅल्शियम, व्हिटॅमिन डी + कमी पाणी = किडनीचे नुकसान

सुरुवातीच्या लक्षणांकडे दुर्लक्ष

काळी लघवी, जळजळ, रक्तस्त्राव, वारंवार संक्रमण, पाठदुखी → गंभीर इशारे!

गैरसमजुती

फक्त वृद्धांना किडनी स्टोन होतो असे समजणे चुकीचे.
दूधामुळे किडनी स्टोन होतो हा दावा देखील चुकीचा आहे.

किडनी आरोग्य

योग्य जीवनशैली + पुरेसे पाणी + संतुलित आहार किडनी आरोग्य टिकवण्याचा सर्वोत्तम मार्ग!

