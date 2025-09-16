रात्री हृदयविकाराचा धोका का वाढतो? डॉक्टर सांगतात खरे कारण

हृदयविकार

रात्री हृदयविकाराचा धोका दुप्पट का वाढतो? दिवसापेक्षा रात्री हृदयविकाराचे प्रमाण जास्त आढळते.

धोका त्यांच्यासाठी अधिक –

ज्यांचा उच्च रक्तदाब नियंत्रणात नाही, जे औषधे घेणे विसरतात

गाढ झोप

लोक गाढ झोपेत असताना धोका सर्वाधिक असतो. रात्री व सकाळी हृदयविकाराचा धोका वाढतो.

कारण काय?

स्ट्रेस हार्मोन कॉर्टिसोल वाढतो

रक्तवाहिन्या आकुंचन पावतात

रक्तदाब अचानक वाढतो

अस्थिर प्लेक्स

जर हृदयाच्या धमन्यांमध्ये अस्थिर प्लेक्स असतील तर सकाळी स्थिती धोकादायक.

अहवालानुसार

रक्तदाबाच्या औषधांची वेळ महत्त्वाची! NIH च्या अहवालानुसार – रात्री औषध घेतल्यास अधिक फायदा

स्पॅनिश अभ्यास

रात्री औषध घेतल्याने हृदयविकार व मृत्यूचा धोका निम्मा कमी होतो.

हृदयाचे आरोग्य जपा

वेळेवर औषधे घ्या,रक्तदाब नियंत्रणात ठेवा,तणाव कमी करा

सवयी

रात्रीच्या सवयींवर लक्ष ठेवा, हृदय निरोगी ठेवा!

