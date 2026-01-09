Kidney Failure : किडनी निकामी झाल्यावर डोळ्यांमध्ये दिसतात 'ही' 5 गंभीर लक्षणे; डोळ्यांत दिसणारी सूज सांगते मोठा धोका

बाळकृष्ण मधाळे
डोळ्यांच्या समस्या केवळ डोळ्यांपुरत्याच मर्यादित नसतात, तर त्या अनेकदा शरीरातील अंतर्गत आजारांचे संकेत देतात.
डोळे संपूर्ण शरीराच्या आरोग्याचे प्रतिबिंब मानले जातात. मूत्रपिंडाच्या कार्यात बिघाड सुरू झाल्यास त्याची लक्षणे डोळ्यांमध्येही दिसू शकतात.
मूत्रपिंड हे शरीराचे नैसर्गिक फिल्टर असून ते रक्तातील विषारी घटक गाळून मूत्राद्वारे बाहेर टाकतात. जेव्हा मूत्रपिंड योग्य प्रकारे काम करत नाहीत, तेव्हा शरीरात घातक पदार्थ साचू लागतात.
या अवस्थेला मूत्रपिंड निकामी होणे (Kidney Failure) असे म्हणतात. याचे परिणाम लघवीतील बदल, त्वचेच्या समस्या, सूज तसेच डोळ्यांतील विविध लक्षणांद्वारे दिसून येतात.
मूत्रपिंडाच्या समस्यांमुळे डोळे लाल, कोरडे किंवा सुजलेले दिसू शकतात. रक्तातील कॅल्शियम आणि फॉस्फेटचे प्रमाण वाढल्याने हे घटक डोळ्यांत साचतात. यामुळे डोळ्यांत जळजळ, लालसरपणा आणि डोळ्यात काहीतरी अडकले असल्यासारखी भावना निर्माण होऊ शकते.
मूत्रपिंडाच्या समस्यांमुळे शरीरातील खनिजांचे संतुलन बिघडते. रक्तातील कॅल्शियम व फॉस्फेट वाढल्याने हे घटक डोळ्यांत साचतात. त्यामुळे डोळ्यांत जळजळ, खाज सुटणे आणि वारंवार डोळे चोळण्याची इच्छा होऊ शकते.
मूत्रपिंड प्रथिने योग्य प्रकारे गाळू शकत नसल्यास ती मूत्रातून बाहेर पडतात. त्यामुळे शरीरात द्रव साचू लागतो. याचा परिणाम म्हणून डोळ्यांभोवती सूज येते आणि डोळे फुगलेले दिसतात.
मूत्रपिंडाचा दीर्घकालीन आजार असल्यास डोळ्यांत दाब वाढू शकतो, ज्यामुळे काचबिंदू (Glaucoma) होण्याचा धोका वाढतो. तसेच मोतीबिंदूमुळे दृष्टी धूसर होते. रेटिनाच्या समस्यांमुळे डोळ्यांसमोर काळे डाग, चमक किंवा कताईसारखी लक्षणे दिसू शकतात.
अचानक दृष्टी अंधुक होणे, स्पष्ट न दिसणे किंवा दृष्टीत बदल जाणवणे हे मूत्रपिंडाच्या आजाराचे लक्षण असू शकते. विशेषतः मधुमेह आणि उच्च रक्तदाबामुळे होणारे मूत्रपिंडाचे नुकसान डोळ्यांच्या दृष्टीवर परिणाम करते.
