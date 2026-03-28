चेहऱ्यावर दिसतात किडनी फेल होण्याचे संकेत; दुर्लक्ष करू नका!

Aarti Badade

चेहरा

सकाळी उठल्यावर आरशात पाहताना डोळ्यांभोवती दिसणारी सूज ही केवळ थकव्याची नसून किडनी विकाराची पूर्वसूचना असू शकते.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

पेरिऑर्बिटल पफीनेस म्हणजे काय?

वैद्यकीय भाषेत डोळ्यांच्या आसपास येणाऱ्या या सुजेला 'पेरिऑर्बिटल पफीनेस' म्हणतात, जे किडनीच्या बिघाडाचे सुरुवातीचे लक्षण आहे.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

प्रथिनांची कमतरता आणि सूज

किडनी नीट काम करत नसेल तर 'अल्ब्युमिन' हे महत्त्वाचे प्रथिन लघवीवाटे बाहेर पडते आणि शरीरातील द्रव उतींमध्ये साचू लागतो.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

सकाळी सूज जास्त का दिसते?

रात्री झोपताना शरीरातील द्रव मऊ उतींमध्ये (Soft tissues) साचतो, म्हणून सकाळी उठल्यावर चेहरा आणि डोळे जास्त फुगलेले दिसतात.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

इतर कारणांकडेही लक्ष द्या

अपुरी झोप, ॲलर्जी किंवा आहारात मिठाचे प्रमाण जास्त असल्यासही सूज येऊ शकते, त्यामुळे तज्ज्ञांचा सल्ला घेणे गरजेचे आहे.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

'ही' लक्षणे दिसल्यास व्हा सावध

जर डोळ्यांच्या सुजेसोबत लघवीत फेस येणे, टाचांना सूज आणि सतत थकवा जाणवत असेल तर हा किडनीचा गंभीर आजार असू शकतो.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

वेळीच उपचार हाच बचाव

मधुमेह किंवा उच्च रक्तदाब असणाऱ्यांनी चेहऱ्यावरील सुजेकडे दुर्लक्ष न करता तातडीने डॉक्टरांकडून किडनीची तपासणी करून घ्यावी.

facial symptoms kidney failure

|

Sakal

