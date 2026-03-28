साखर नाही! रोज खाल्ला जाणारा ‘हा’ पदार्थ ठरतो मधुमेहाचे मोठे कारण

Aarti Badade

साखरेचा थेट संबंध नाही

फक्त साखर किंवा गोड पदार्थ खाल्ल्याने थेट मधुमेह होतो हा एक मोठा गैरसमज असून, याला अनेक घटक कारणीभूत असतात.

Sugar vs Oil for diabetes

|

sakal

अतिरिक्त कॅलरीजचा धोका

सतत गोड खाल्ल्याने शरीरातील कॅलरीज वाढतात, ज्यामुळे वजन वाढते आणि 'इन्सुलिन'च्या कामात अडथळा निर्माण होतो.

|

तेलकट पदार्थ आणि मधुमेह

जास्त तेलकट आणि जंक फूडमुळे शरीरात चरबी वाढते, ज्यामुळे पेशी इन्सुलिनला प्रतिसाद देणे बंद करतात.

|

तेल की साखर? काय घातक?

१ ग्रॅम तेलात ९ कॅलरीज असतात, तर १ ग्रॅम साखरेत ४ कॅलरीज; त्यामुळे वजन वाढवण्यासाठी तेल जास्त कारणीभूत ठरते.

|

मधुमेहाची खरी कारणे : अनुवांशिकता

जर तुमच्या कुटुंबात कुणाला मधुमेह असेल, तर तुम्हाला या आजाराचा धोका इतरांपेक्षा जास्त असू शकतो.

|

बैठी जीवनशैली आणि ताणतणाव

व्यायामाचा अभाव, पोटाचा वाढलेला घेर आणि सततचा मानसिक ताण शरीरातील साखरेची पातळी झपाट्याने वाढवतात.

|

समतोल आहार हाच एकमेव मार्ग

मधुमेह टाळण्यासाठी केवळ साखरच नव्हे, तर तेलकट पदार्थ मर्यादित ठेवणे आणि नियमित व्यायाम करणे गरजेचे आहे.

|

