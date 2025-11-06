रोज सकाळच्या 'या' 5 सवयी खराब करू शकतात 'तुमची किडनी', फेमस डॉ. सुब्रमण्यमचा इशारा

सकाळी पाणी न पिणे

  • रात्रीच्या झोपेनंतर शरीर आणि मूत्रपिंड डिहायड्रेट होतात, त्यामुळे सकाळी उठल्याबरोबर किमान एक ग्लास पाणी पिणे आवश्यक आहे.

  • कॉफी किंवा चहा ऐवजी पाणी पहिले प्या, जेणेकरून मूत्रपिंडांना हानी पोहोचणार नाही.

सकाळी लघवी न करणे

  • रात्रभर लघवी रोखून ठेवल्याने मूत्राशय भरलेले राहते, ज्यामुळे मूत्रपिंडांवर ताण येतो

  • सकाळी उठल्याबरोबर लघवी करा आणि रोखून ठेवू नका, हे मूत्रपिंडांच्या आरोग्यासाठी महत्वाचे आहे.

रिकाम्या पोटी वेदनाशामक गोळ्या घेणे

  • वेदनाशामक गोळ्या रिकाम्या पोटी घेतल्यास मूत्रपिंडांना थेट हानी पोहोचू शकते.

  • या गोळ्या जेवणानंतर किंवा डॉक्टरांच्या सल्ल्याने घ्या, सावधगिरी बाळगा.

व्यायामानंतर पाणी न पिणे

  • सकाळचा व्यायाम उत्तम आहे, पण त्यानंतर पाणी न पिल्यास डिहायड्रेशन होते आणि विषारी पदार्थ बाहेर पडत नाहीत.

  • व्यायाम झाल्यावर लगेच पाणी प्या, जेणेकरून मूत्रपिंड स्वच्छ राहतील.

नाश्ता वगळणे

  • नाश्ता वगळल्याने खारट पदार्थांची इच्छा वाढते, ज्यामुळे सोडियमचे प्रमाण वाढून मूत्रपिंडांवर दबाव येतो.

  • दररोज सकाळी पौष्टिक नाश्ता करा, हे मूत्रपिंडांच्या आरोग्यासाठी आवश्यक आहे.

कॉफी किंवा चहा पिणे

  • सकाळी पाण्याऐवजी कॉफी किंवा चहा पिल्यास डिहायड्रेटेड मूत्रपिंडांना त्रास होतो

  • पाणी पहिला प्या आणि नंतरच कॉफी किंवा चहा घ्या, मूत्रपिंड सुरक्षित राहतील.

लघवी रोखून ठेवणे

  • सकाळी लघवी रोखल्याने मूत्राशय आणि मूत्रपिंडांमध्ये संक्रमण होण्याची शक्यता वाढते.

  • उठल्याबरोबर lलघवी करण्याची सवय शरीराला लावा.

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्यविषयक समस्या असल्यास वैद्यकीय सल्ला घ्या.

