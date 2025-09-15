किडनी खराब व्हायला सुरुवात झाल्याची 'ही' 3 लक्षणे, अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Saisimran Ghashi

किडनीचे महत्व

किडनी आपल्या शरीराचा महत्वाचा अवयव

खराब किडनी

पण आपल्या काही सवयी किडनी खराब होण्यास कारणीभूत ठरतात

वाईट सवयी

यामध्ये आरोग्यासाठी अनहेलदी पदार्थ, मद्यपान, धूम्रपान किडनीसाठी धोकादायक ठरते

शरीरात बदल

पण किडनी खराब होण्याआधी शरीरात काही बदल दिसतात

लघवीत फेस येणे

लघवीत खूप जास्त फेस दिसणे हे किडनीच्या फिल्टरमध्ये नुकसान झाल्याचे लक्षण आहे, जे प्रोटीन मूत्रात मिसळल्याने होते.

पाय किंवा चेहऱ्यावर सूज

हात, पाय किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे हे किडनी अतिरिक्त पाणी फिल्टर न करू शकल्यामुळे होते.

किडनीच्या भागात दुखणे

सतत किडनीच्या भागात दुखणे, अचानक कळा उठणे हे किडनीचा त्रास असल्याचे लक्षण असते

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

