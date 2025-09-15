किडनी खराब व्हायला सुरुवात झाल्याची 'ही' 3 लक्षणे, अजिबात करू नका दुर्लक्ष

Saisimran Ghashi
किडनी आपल्या शरीराचा महत्वाचा अवयव
पण आपल्या काही सवयी किडनी खराब होण्यास कारणीभूत ठरतात
यामध्ये आरोग्यासाठी अनहेलदी पदार्थ, मद्यपान, धूम्रपान किडनीसाठी धोकादायक ठरते
पण किडनी खराब होण्याआधी शरीरात काही बदल दिसतात
लघवीत खूप जास्त फेस दिसणे हे किडनीच्या फिल्टरमध्ये नुकसान झाल्याचे लक्षण आहे, जे प्रोटीन मूत्रात मिसळल्याने होते.
हात, पाय किंवा चेहऱ्यावर सूज येणे हे किडनी अतिरिक्त पाणी फिल्टर न करू शकल्यामुळे होते.
सतत किडनीच्या भागात दुखणे, अचानक कळा उठणे हे किडनीचा त्रास असल्याचे लक्षण असते
ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या
Disclaimer
