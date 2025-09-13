'हे' 3 पदार्थ कमी खाणाऱ्या लोकांना ब्लड प्रेशरचा धोका जास्त..!

Saisimran Ghashi

ब्लड प्रेशर

हल्ली ब्लड प्रेशर म्हणजेच उच्च रक्तदाबाचे रुग्ण वाढत आहेत

blood pressure problem

|

esakal

उच्च रक्तदाबाचे कारण

यामागे अनेक कारणे आहेत जसे की जीवनशैली किंवा आनुवंशिक आजार

hypertension causes

|

esakal

अन्न आणि बीपीचा त्रास

पण तुम्हाला माहिती आहे का, काही पदार्थ कमी प्रमाणात खाल्ल्यानेही बीपीचा त्रास सुरू होतो

bad food in hypertension

|

esakal

फळे, भाज्या

फळे, भाज्या कमी प्रमाणात खाल्ल्याने बीपीचा त्रास सुरू होऊ शकतो

eat more fruits and vegetables in hypertension

|

esakal

पोटॅशियम

पोटॅशियम कमी असलेले पदार्थ सतत खाल्यास रक्तदाबाचा धोका वाढू शकतो

less potasium food eating causes blood pressure problem

|

esakal

संपूर्ण धान्य

संपूर्ण धान्य, डाळ, कडधान्ये कमी प्रमाणात खावून पिझ्झा, बर्गरसारखे फास्ट फूड खाल्यास ब्लड प्रेशरचा त्रास होऊ शकतो

eating less whole grains causes blood pressure problem

|

esakal

निरोगी आरोग्य

त्यामुळे चांगला आहार घ्या, प्रोसेस फूड कमी खा आणि निरोगी राहा

best foods to avoid hypertension blood pressure problem

|

esakal

नोट

ही केवळ सामान्य माहिती आहे. आरोग्य विषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या

Disclaimer

|

esakal

नेपाळ भारताचा भाग नाही, तरीही नेपाळी लोक इंडियन आर्मी कशी काय जॉइन करतात?

how Nepali people join the Indian Army

|

esakal

येथे क्लिक करा