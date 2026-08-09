किडनी खराब होतेय? डोळ्यांमध्ये दिसू शकतात ‘हे’ 6 संकेत

Aarti Badade
सकाळी उठल्यानंतर डोळ्यांभोवती थोडी सूज येणे सामान्य असू शकते. मात्र, वारंवार किंवा दिवसभर सूज कायम राहिल्यास वैद्यकीय तपासणी आवश्यक आहे.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
किडनीच्या कार्यात बिघाड झाल्यास शरीरातील द्रव आणि खनिजांचे संतुलन प्रभावित होऊ शकते. परिणामी डोळे कोरडे पडणे, जळजळ किंवा खाज जाणवू शकते.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
डोळे सतत लाल दिसत असतील तर त्यामागे अनेक कारणे असू शकतात. काही परिस्थितींमध्ये किडनीशी संबंधित समस्या किंवा रक्तदाबाशी निगडित बदलांचाही संबंध असू शकतो.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
दृष्टी धूसर होणे किंवा वस्तू स्पष्ट न दिसणे यामागे मधुमेह, उच्च रक्तदाब किंवा डोळ्यांशी संबंधित इतर समस्या असू शकतात. किडनीच्या आजारांमध्येही या स्थितींचा परिणाम दिसू शकतो.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
उच्च रक्तदाब आणि किडनीचे आजार यांचा डोळ्यांच्या रक्तवाहिन्यांवर परिणाम होऊ शकतो. त्यामुळे काही व्यक्तींमध्ये बाजूच्या दिशेने दिसण्याची क्षमता कमी होऊ शकते.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
डोळ्यांत सतत जडपणा, दाब किंवा वेदना जाणवत असतील तर त्याकडे दुर्लक्ष करू नका. अशा लक्षणांमागे डोळ्यांचे किंवा इतर आरोग्याशी संबंधित कारण असू शकते.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
डोळ्यांतील ही लक्षणे केवळ किडनीच्या आजारामुळेच होतात असे नाही. अॅलर्जी, मधुमेह, उच्च रक्तदाब आणि डोळ्यांचे विकार यांसारखी इतर कारणेही असू शकतात.
Eye Changes That May Signal Kidney Health
Sakal
brain health
Sakal