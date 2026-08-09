मेंदू सुपरफास्ट चालेल फक्त 'या' सवयी फॉलो करा!

Aarti Badade

पुरेशी झोप घ्या

प्रौढांनी दररोज साधारण ७ ते ८ तासांची दर्जेदार झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा. झोपेमुळे स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि मेंदूच्या कार्याला आधार मिळतो.

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सकाळचा सूर्यप्रकाश घ्या

सकाळी १० ते १५ मिनिटे नैसर्गिक सूर्यप्रकाशात राहणे शरीराचे जैविक घड्याळ संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकते. यामुळे रात्रीची झोपही चांगली होण्यास मदत होते.

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नियमित व्यायाम करा

चालणे, स्क्वॅट्स आणि स्नायू बळकट करणारे व्यायाम केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. त्यामुळे मेंदूपर्यंत ऑक्सिजन आणि पोषक घटकांचा पुरवठा चांगला होण्यास मदत होते.

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पोषक घटकांकडे लक्ष द्या

व्हिटॅमिन B12, ओमेगा-३, फोलेट, लोह आणि व्हिटॅमिन D यांसारख्या पोषक घटकांची कमतरता मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे आहे.

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एकटे राहू नका

कुटुंबीय, मित्र आणि इतरांशी नियमित संवाद साधा. सामाजिक संपर्क मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर असून एकाकीपणा आणि तणाव कमी करण्यास मदत करू शकतो.

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मेंदूला सतत आव्हान द्या

नवीन भाषा शिकणे, वाचन, लेखन, चित्रकला, बुद्धिबळ किंवा एखादे वाद्य शिकणे अशा नवीन गोष्टींमध्ये स्वतःला गुंतवा. यामुळे मेंदू सक्रिय राहण्यास मदत होते.

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ताण नियंत्रणात ठेवा

दीर्घकाळचा ताण स्मरणशक्ती आणि एकाग्रतेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे ध्यान, प्राणायाम किंवा श्वसनाचे व्यायाम करून मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा.

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रोज १० मिनिटे ध्यान

शांत बसून श्वासावर लक्ष केंद्रित करणे किंवा दररोज काही मिनिटे ध्यान करणे तणाव कमी करण्यास आणि भावनिक संतुलन राखण्यास मदत करू शकते.

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मेंदूसाठी

चांगली झोप + व्यायाम + संतुलित आहार + सामाजिक संवाद + तणाव नियंत्रण या सवयी मेंदूच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.

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Sakal

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Sesame seeds

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