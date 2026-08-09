मेंदू सुपरफास्ट चालेल फक्त 'या' सवयी फॉलो करा!

Aarti Badade
प्रौढांनी दररोज साधारण ७ ते ८ तासांची दर्जेदार झोप घेण्याचा प्रयत्न करावा. झोपेमुळे स्मरणशक्ती, एकाग्रता आणि मेंदूच्या कार्याला आधार मिळतो.
brain health
Sakal
सकाळी १० ते १५ मिनिटे नैसर्गिक सूर्यप्रकाशात राहणे शरीराचे जैविक घड्याळ संतुलित ठेवण्यास मदत करू शकते. यामुळे रात्रीची झोपही चांगली होण्यास मदत होते.
brain health
Sakal
चालणे, स्क्वॅट्स आणि स्नायू बळकट करणारे व्यायाम केल्याने रक्ताभिसरण सुधारते. त्यामुळे मेंदूपर्यंत ऑक्सिजन आणि पोषक घटकांचा पुरवठा चांगला होण्यास मदत होते.
brain health
Sakal
व्हिटॅमिन B12, ओमेगा-३, फोलेट, लोह आणि व्हिटॅमिन D यांसारख्या पोषक घटकांची कमतरता मेंदूच्या कार्यावर परिणाम करू शकते. त्यामुळे संतुलित आहार घेणे महत्त्वाचे आहे.
brain health
Sakal
कुटुंबीय, मित्र आणि इतरांशी नियमित संवाद साधा. सामाजिक संपर्क मानसिक आरोग्यासाठी फायदेशीर असून एकाकीपणा आणि तणाव कमी करण्यास मदत करू शकतो.
brain health
Sakal
नवीन भाषा शिकणे, वाचन, लेखन, चित्रकला, बुद्धिबळ किंवा एखादे वाद्य शिकणे अशा नवीन गोष्टींमध्ये स्वतःला गुंतवा. यामुळे मेंदू सक्रिय राहण्यास मदत होते.
brain health
Sakal
दीर्घकाळचा ताण स्मरणशक्ती आणि एकाग्रतेवर परिणाम करू शकतो. त्यामुळे ध्यान, प्राणायाम किंवा श्वसनाचे व्यायाम करून मन शांत ठेवण्याचा प्रयत्न करा.
brain health
Sakal
शांत बसून श्वासावर लक्ष केंद्रित करणे किंवा दररोज काही मिनिटे ध्यान करणे तणाव कमी करण्यास आणि भावनिक संतुलन राखण्यास मदत करू शकते.
brain health
Sakal
चांगली झोप + व्यायाम + संतुलित आहार + सामाजिक संवाद + तणाव नियंत्रण या सवयी मेंदूच्या आरोग्यासाठी उपयुक्त ठरू शकतात. कोणतीही आरोग्यविषयक समस्या असल्यास डॉक्टरांचा सल्ला घ्या.
brain health
Sakal
Sesame seeds
Sakal