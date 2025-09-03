मुलं मोबाईलपासून दूर होत नाहीत? वापरा 'ही' सोपी आणि प्रभावी ट्रिक!

Monika Shinde

मुलं मोबाईलपासून दूर होत नाहीत?

मुलं मोबाईलपासून दूर होत नाहीत? आता घाबरू नका! या सोप्या ट्रिकने त्यांचा वेळ नियंत्रित करा आणि त्यांना डिजिटल व्यसनापासून दूर ठेवा.

मोबाईल

मोबाईलवर वेळेचं नियंत्रण ठेवण्यासाठी टाइम लिमिट सेट करा. त्यांना ठराविक वेळ मोबाईल वापरण्याची परवानगी द्या, उर्वरित वेळ खेळ किंवा अभ्यासात घालवा.

मुलांना समजेल

मोबाईल वापरासाठी ठराविक वेळ ठरवा. यामुळे मुलांना समजेल की मोबाइल किती वेळ वापरायचा आहे.

नियम बनवा

घरात मोबाईल वापराचे नियम बनवा आणि ते सर्वांनी पाळा. नियमांमुळे मुलांना जबाबदारी जाणवेल.

प्रोत्साहन द्या

मोबाईल सोडून मजा करायला बाहेर खेळायला किंवा वाचनाला प्रोत्साहन द्या.

फायदे आणि तोटे

मोबाईल वापरावर बोलताना त्यांना फायदे आणि तोटे समजावून सांगा.

बंद करा

जेवण, अभ्यास आणि झोपेच्या वेळी मोबाईल वापर बंद करा.

मोबाईल कमी वापरा

स्वतःही मोबाईल कमी वापरा, मुलांसमोर उदाहरण द्या.

वन डे ट्रिपसाठी एकदम भन्नाट! पुणे-मुंबई सोडून सोलापूरजवळील विजापूरला द्या भेट

येथे क्लिक करा