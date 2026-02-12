Kim Ju Ae: 'किम जू ए' आहे तरी कोण?, उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा 'किम जोंग उन' यांची असणार उत्तराधिकारी

Mayur Ratnaparkhe

उत्तराधिकारी -

उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांची उत्तराधिकारी म्हणून  ‘किम जू ए’ हिची निवड झाल्याचे समोर येत आहे.

किम जोंग उन यांची मुलगी -

ही अवघी १३ वर्षांची मुलगी उत्तर कोरियाचे हुकूमशहा किम जोंग उन यांची मुलगी आहे.

जन्म कधी झाला? -

असे मानले जाते की किम जु-ए हिचा जन्म २०१० च्या दशकाच्या सुरुवातीला झाला होता.

चीनलाही गेली होती -

किम जु-ए ही केवळ देशातच दिसली नाही, तर तिच्या वडिलांसोबत चीनलाही गेली होती.

शिक्षण घरीच झाले -

किम जू ए कोणत्याही औपचारिक शैक्षणिक संस्थेत गेली नव्हती. तिचे शिक्षण प्योंगयांगमध्ये घरीच झाले होते.

घोडस्वारी अन् स्कीइंग -

किम जू ए घोडेस्वारी, स्कीइंग आणि पोहण्याचे प्रशिक्षण घेतले होते.

२०२२ मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक ठिकाणी -

किम जू ए २०२२ मध्ये पहिल्यांदा सार्वजनिक ठिकाणी दिसली होती.

ह्यांगडो संबोधले जाते -

उत्तर कोरियाच्या राज्य माध्यमांमध्ये तिला ह्यांगडो असे संबोधले जाते.

