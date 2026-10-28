Kingfisher Bird Facts : काय सांगता? स्वतःच्या वजनापेक्षा कैक पटीने जास्त खातो हा छोटासा पक्षी; 'किंगफिशर'ची ही खासियत वाचून व्हाल आवाक्

बाळकृष्ण मधाळे
आकाराने लहान, रंगाने आकर्षक आणि शिकारीत तरबेज असलेला किंगफिशर आपल्या खाण्याच्या सवयींमुळे चर्चेत असतो. या पक्ष्याची वैशिष्ट्ये जाणून घेतल्यास तुम्हीही थक्क व्हाल!
Kingfisher Bird Facts
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निळ्या आणि केशरी रंगांच्या आकर्षक छटांमुळे किंगफिशर सहज ओळखता येतो. त्याची चपळ हालचाल आणि भक्ष्य पकडण्याची अचूक पद्धत त्याला खास बनवते.
Kingfisher Bird Facts
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किंगफिशर प्रामुख्याने मासे पकडून खातो. काही प्रजाती कीटक, लहान जलचर आणि इतर छोटे प्राणीही खातात. पाण्यातील भक्ष्य टिपण्यात त्याची नजर आणि वेग महत्त्वाची भूमिका बजावतात.
Kingfisher Bird Facts
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किंगफिशर एखाद्या फांदीवर किंवा पाण्याजवळ बसून भक्ष्यावर लक्ष ठेवतो. योग्य संधी मिळताच तो झेप घेतो आणि आपल्या लांब, टोकदार चोचीने मासा पकडतो.
Kingfisher Bird Facts
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किंगफिशरच्या जगभरात अनेक प्रजाती आढळतात. आशिया, आफ्रिका आणि ऑस्ट्रेलियासह विविध प्रदेशांत त्यांचे वास्तव्य आहे. प्रजातींनुसार त्यांचा आकार, रंग आणि खाद्य बदलते.
Kingfisher Bird Facts
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किंगफिशरला दिवसभरात अनेकदा भक्ष्य पकडावे लागते. मात्र, तो आपल्या वजनाच्या २४ ते २६ पट खातो, हा दावा सर्व प्रजातींसाठी किंवा रोजच्या आहारासाठी लागू होतो, असे ठोस पुरावे नसताना सांगता येत नाही.
Kingfisher Bird Facts
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काही पक्षी पचण्यास कठीण असलेले हाडे आणि इतर अवशेष गोळ्यांच्या स्वरूपात तोंडातून बाहेर टाकतात. किंगफिशरमध्येही अशी प्रक्रिया आढळू शकते; मात्र ती जास्त खाल्ल्यामुळेच होते असे नाही.
Kingfisher Bird Facts
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आकर्षक रंग, तीक्ष्ण नजर आणि वेगवान झेप यामुळे किंगफिशर पक्षी विशेष ठरतो. पाणथळ जागा आणि जलचर परिसंस्थांशी त्याचे जवळचे नाते आहे. हा छोटासा पक्षी निसर्गातील अद्भुत वैविध्याची ओळख करून देतो.
Kingfisher Bird Facts
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