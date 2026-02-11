Most Expensive Rice : गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद असणारा जगातील सर्वात महागडा तांदूळ कोणता?

Mayur Ratnaparkhe

नाव काय? -

जपानचा "किनमेमाई प्रीमियम" तांदूळ २०१६ मध्ये जगातील सर्वात महागडा तांदूळ म्हणून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदला गेला होता.

एका बॉक्सची किंमत? -

८४० ग्रॅमच्या एका बॉक्सची किंमत सुमारे १० हजार ८०० जपानी येन किंवा अंदाजे ६ हजार ते ७ हजार रुपये आहे.

लाँचच्या वेळी किंमत ? -

लाँचच्या वेळी, तो सुमारे ९ हजार ४९६ येन किंवा अंदाजे ९ हजार ८७२ रुपये प्रति किलोग्रॅमला विकला गेला.

आज बाजारात काय किंमत? -

आज हा तांदूळ विविध बाजारपेठांमध्ये १२ हजार ५०० ते १५ हजार रुपये प्रति किलोग्रॅमला उपलब्ध आहे.यामध्ये कोशिहिकारी आणि पिकामारू सारख्या पुरस्कार विजेत्या तांदळाच्या जाती आहेत.

पाच प्रीमियम प्रकाराचे मिश्रण -

किनमेमाई प्रीमियम तांदूळ जपानी कंपनी "टोयो राईस कॉर्पोरेशन" द्वारे उत्पादित पाच वेगवेगळ्या प्रीमियम प्रकारांचे मिश्रण आहे.

वैशिष्ट्य काय? -

याचे वैशिष्ट्य म्हणजे या बिया जपानच्या उत्तम प्रांतांमधून निवडल्या जातात, जसे की गुन्मा, नागानो आणि निगाता.

सहा महिने ठेवला जातो -

कापणीनंतर हा तांदूळ लगेच बाजारात आणला जात नाही; उलट त्याला  सुमारे सहा महिने जुना होण्यासाठी ठेवले जाते.

चव कशी असते? -

तर त्याची चव नियमित तांदळापेक्षा खूपच गोड आणि पौष्टिक असते.

