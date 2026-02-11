Most Expensive Rice : गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंद असणारा जगातील सर्वात महागडा तांदूळ कोणता?

Mayur Ratnaparkhe
जपानचा "किनमेमाई प्रीमियम" तांदूळ २०१६ मध्ये जगातील सर्वात महागडा तांदूळ म्हणून गिनीज वर्ल्ड रेकॉर्डमध्ये नोंदला गेला होता.
एका बॉक्सची किंमत? -
८४० ग्रॅमच्या एका बॉक्सची किंमत सुमारे १० हजार ८०० जपानी येन किंवा अंदाजे ६ हजार ते ७ हजार रुपये आहे.
लाँचच्या वेळी, तो सुमारे ९ हजार ४९६ येन किंवा अंदाजे ९ हजार ८७२ रुपये प्रति किलोग्रॅमला विकला गेला.
आज हा तांदूळ विविध बाजारपेठांमध्ये १२ हजार ५०० ते १५ हजार रुपये प्रति किलोग्रॅमला उपलब्ध आहे.यामध्ये कोशिहिकारी आणि पिकामारू सारख्या पुरस्कार विजेत्या तांदळाच्या जाती आहेत.
किनमेमाई प्रीमियम तांदूळ जपानी कंपनी "टोयो राईस कॉर्पोरेशन" द्वारे उत्पादित पाच वेगवेगळ्या प्रीमियम प्रकारांचे मिश्रण आहे.
याचे वैशिष्ट्य म्हणजे या बिया जपानच्या उत्तम प्रांतांमधून निवडल्या जातात, जसे की गुन्मा, नागानो आणि निगाता.
कापणीनंतर हा तांदूळ लगेच बाजारात आणला जात नाही; उलट त्याला सुमारे सहा महिने जुना होण्यासाठी ठेवले जाते.
तर त्याची चव नियमित तांदळापेक्षा खूपच गोड आणि पौष्टिक असते.
