घरकाम सोपं बनवा! स्मार्ट किचन हॅक जे खूप उपयोगी ठरतील

Aarti Badade

मसाल्यांचे व्यवस्थापन

फोडणीसाठी किंवा पदार्थांत घालण्यासाठी आवश्यक असलेले मसाले आधीच एका छोट्या ताटात काढून ठेवा.

मसाल्यांचे मिश्रण

काही विशिष्ट मसाल्यांचे मिश्रण आधीच तयार करून मुख्य डिशमध्ये घातल्यास, पदार्थाला उत्कृष्ट आणि वेगळा स्वाद येतो.

कोथिंबीर, पुदिन्याची काळजी

कोथिंबीर, पुदिना ओल्या कापडात गुंडाळून एअरटाइट कंटेनरमध्ये फ्रिजमध्ये ठेवा—ते जास्त दिवस ताजे राहतील.

दह्याचा आंबटपणा

दही वापरण्यापूर्वी १५-२० मिनिटे फ्रिजच्या बाहेर ठेवल्यास, त्याचा आंबटपणा कमी होतो आणि चव सुधारते.

सुगंधित भात

भात शिजवताना पाण्यात एक-दोन तेजपत्ते आणि लवंगा घातल्यास, भाताला सुंदर आणि खास सुगंध येईल.

कांदा भाजण्याची टीप

कांदे भाजताना त्यात थोडे मीठ टाका; त्यामुळे ते लवकर आणि चांगले भाजले जातात.

मीठ चिकटू नये म्हणून

मिठाच्या जारमध्ये काही तांदळाचे दाणे किंवा ब्रेडचा छोटा तुकडा टाका; यामुळे ओलावा शोषला जाऊन मीठ सैल राहते.

ओल्या कचऱ्याची पेटी

स्वयंपाक करताना सोलणे आणि चिरणे यातून निघालेल्या ओल्या कचऱ्यासाठी बाहेर स्वतंत्र डस्टबिन ठेवा.

