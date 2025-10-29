घरकाम सोपं बनवा! स्मार्ट किचन हॅक जे खूप उपयोगी ठरतील

Aarti Badade
फोडणीसाठी किंवा पदार्थांत घालण्यासाठी आवश्यक असलेले मसाले आधीच एका छोट्या ताटात काढून ठेवा.
काही विशिष्ट मसाल्यांचे मिश्रण आधीच तयार करून मुख्य डिशमध्ये घातल्यास, पदार्थाला उत्कृष्ट आणि वेगळा स्वाद येतो.
कोथिंबीर, पुदिना ओल्या कापडात गुंडाळून एअरटाइट कंटेनरमध्ये फ्रिजमध्ये ठेवा—ते जास्त दिवस ताजे राहतील.
दही वापरण्यापूर्वी १५-२० मिनिटे फ्रिजच्या बाहेर ठेवल्यास, त्याचा आंबटपणा कमी होतो आणि चव सुधारते.
भात शिजवताना पाण्यात एक-दोन तेजपत्ते आणि लवंगा घातल्यास, भाताला सुंदर आणि खास सुगंध येईल.
कांदे भाजताना त्यात थोडे मीठ टाका; त्यामुळे ते लवकर आणि चांगले भाजले जातात.
मिठाच्या जारमध्ये काही तांदळाचे दाणे किंवा ब्रेडचा छोटा तुकडा टाका; यामुळे ओलावा शोषला जाऊन मीठ सैल राहते.
स्वयंपाक करताना सोलणे आणि चिरणे यातून निघालेल्या ओल्या कचऱ्यासाठी बाहेर स्वतंत्र डस्टबिन ठेवा.
