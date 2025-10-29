मायक्रोवेव्ह स्वच्छ करण्याची नवी ट्रिक! पाहा 'अँग्री मॉम'ची जादू!

Aarti Badade

किचनची गरज

मायक्रोवेव्ह ओव्हन (Microwave Oven) हे उपकरण हल्ली प्रत्येक किचनमध्ये पदार्थ गरम करण्यासाठी आणि बेकिंगसाठी आवश्यक झाले आहे.

Sakal

स्वच्छतेचा प्रश्न

मायक्रोवेव्हच्या आत चिकटलेले अन्नकण आणि तेलकट डाग स्वच्छ करणे हे एक मोठे आणि आव्हान असते.

Sakal

अँग्री मॉम क्लीनर

यासाठी 'अँग्री मॉम मायक्रोवेव्ह क्लीनर' (Angry Mom Microwave Cleaner) नावाचे एक उपयुक्त आणि गमतीशीर उपकरण आहे.

Sakal

वापरण्याची सोपी पद्धत

या उपकरणामध्ये पाणी आणि व्हिनेगर भरून ते सुमारे सात मिनिटे मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवायचे.

Sakal

वाफेची जादू

या प्रक्रियेत उपकरणातून बाहेर पडणारी वाफ (Steam) आत चिकटलेले अन्नकण सैल करते.

Sakal

रसायनमुक्त स्वच्छता

यामुळे कोणतेही हानिकारक रसायन न वापरता, फक्त कापड फिरवून काही मिनिटांत मायक्रोवेव्ह स्वच्छ करता येतो.

Sakal

विशेष टीप

स्वच्छतेसोबत छान वास येण्यासाठी, तुम्ही व्हिनेगरमध्ये लिंबूचा रस देखील घालू शकता.

Sakal

हिवाळ्यातील 'सुपरफूड'! अशक्तपणासह हे एक कंदमूळ खाण्याचे आहेत अनेक फायदे

Sakal

येथे क्लिक