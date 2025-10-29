मायक्रोवेव्ह स्वच्छ करण्याची नवी ट्रिक! पाहा 'अँग्री मॉम'ची जादू!

Aarti Badade
मायक्रोवेव्ह ओव्हन (Microwave Oven) हे उपकरण हल्ली प्रत्येक किचनमध्ये पदार्थ गरम करण्यासाठी आणि बेकिंगसाठी आवश्यक झाले आहे.
मायक्रोवेव्हच्या आत चिकटलेले अन्नकण आणि तेलकट डाग स्वच्छ करणे हे एक मोठे आणि आव्हान असते.
यासाठी 'अँग्री मॉम मायक्रोवेव्ह क्लीनर' (Angry Mom Microwave Cleaner) नावाचे एक उपयुक्त आणि गमतीशीर उपकरण आहे.
या उपकरणामध्ये पाणी आणि व्हिनेगर भरून ते सुमारे सात मिनिटे मायक्रोवेव्हमध्ये ठेवायचे.
या प्रक्रियेत उपकरणातून बाहेर पडणारी वाफ (Steam) आत चिकटलेले अन्नकण सैल करते.
यामुळे कोणतेही हानिकारक रसायन न वापरता, फक्त कापड फिरवून काही मिनिटांत मायक्रोवेव्ह स्वच्छ करता येतो.
स्वच्छतेसोबत छान वास येण्यासाठी, तुम्ही व्हिनेगरमध्ये लिंबूचा रस देखील घालू शकता.
