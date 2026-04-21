तिशीतच गुडघेदुखीचा त्रास होतोय का? 'हे' गंभीर आजाराचे संकेत असू शकतात

Apurva Kulkarni
आजकाल लहान वयातच गुडघेदुखीचा त्रास जाणवू लागतो. परंतु जास्त प्रमाणात गुघडेदुखी होत असेल तर वेळीच सावध व्हा.
वयाच्या ३० व्या वर्षीत गुडघेदुखीचा त्रास होत असेल तर त्याकडे दुर्लक्ष करणं आजारांना निमंत्रण देऊ शकतं.
व्हिटॅमिन D ची कमतरता असेल तर हाडे कमकुवत होतात आणि वेदना जाणवू लागतात.
व्हिटॅमिन C कमी असल्यास सुद्धा सांधे आणि स्नायूंमध्ये त्रास जाणवू शकतो.
गुडघेदुखी असेल तर कॅल्शियमची तपासणी करणं आवश्यक आहे. जर तुमचे गुडघे सतत दुखत असतील कॅल्शियमची कमतरता असू शकते.
दूध, मासे, डायफ्रूट्स, ब्रोकोली हे हाडांसाठी फायदेशीर असतात. त्यामुळे रोजच्या खाण्यात त्याचा वापर करा.
सदर लेख फक्त सामान्य माहितीसाठी आहे. सकाळ माध्यम समूह अशा कोणत्याही गोष्टींची पुष्टी करत नाही. अधिक तपशीलांसाठी तुम्ही तज्ज्ञांचे मार्गदर्शन घेऊ शकता.
