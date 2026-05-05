डीजे संगीतामुळे प्राण्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

कोंबड्यांचा मृत्यू

सुलतानपूरमधून एक धक्कादायक घटना समोर आली आहे. लग्नाच्या वरातीदरम्यान मोठ्या आवाजातील डीजे संगीतामुळे जवळच्या पोल्ट्री फार्ममधील १४० कोंबड्यांचा मृत्यू झाला.

घबराट

मोठ्या आवाजामुळे आणि कंपनांमुळे पक्ष्यांमध्ये घबराट पसरली. डीजे संगीतामुळे प्राण्यांना हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो का?

फार्म

जेव्हा लग्नाची वरात कोंबड्यांच्या फार्मजवळून जात होती, तेव्हा मोठ्या आवाजातील डीजे संगीतामुळे प्रचंड गोंगाट आणि जमीन हादरली.

सैरावैरा

हा अचानक झालेला गोंधळ न समजल्यामुळे, कोंबड्या घाबरून सैरावैरा धावू लागल्या. ज्यामुळे पिंजऱ्यात गोंधळ उडाला.

परिणाम

माणसांच्या विपरीत, प्राणी आवाजाला अत्यंत संवेदनशील असतात, विशेषतः पक्षी. मोठ्या आवाजाच्या अचानक संपर्कात आल्यास त्यांच्या मज्जासंस्थेवर गंभीर परिणाम होऊ शकतो.

ताण

मोठ्या आवाजामुळे 'लढा किंवा पळा' नावाची जैविक ताण प्रतिक्रिया सुरू होते. यामुळे ताण संप्रेरकांच्या पातळीत अचानक वाढ होते. ज्यामुळे शरीरावर लक्षणीय ताण येतो.

रक्तदाब

अत्यधिक तणावामुळे हृदयाचे ठोके आणि रक्तदाब झपाट्याने वाढतो. यामुळे संवेदनशील किंवा वेगाने वाढणाऱ्या कोंबड्यांच्या जातींमध्ये हृदयविकाराचा झटका येऊ शकतो.

पक्षी

विशेषतः जेव्हा त्यांना १०० ते १२० डेसिबलपेक्षा जास्त आवाजाच्या पातळीच्या संपर्कात आणले जाते. घाबरलेल्या अवस्थेत पक्षी अनेकदा एकमेकांवर किंवा भिंतींवर आदळतात.

तणाव

ज्यामुळे त्यांना इजा, धक्का आणि तणाव जाणवतो, आणि यामुळे मृत्यूचा धोका आणखी वाढू शकतो. डीजे सिस्टीमचा आवाज सामान्यतः १२० डेसिबलपेक्षा जास्त असतो.

गंभीर

जो सुरक्षित मर्यादेपेक्षा खूपच जास्त आहे. अशा उच्च पातळीच्या संपर्कात आल्यास, अगदी थोड्या काळासाठी जरी, प्राण्यांच्या आरोग्यावर गंभीर परिणाम होऊ शकतात.

