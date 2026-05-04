'या' वाहनांना नंबर प्लेट नसते, तरीही पोलीस चलान का कापत नाहीत? जाणून घ्या...

Mansi Khambe

रस्त्यावर गाडी चालवताना एखाद्या सामान्य नागरिकाच्या वाहनाला नंबर प्लेट नसल्यास, वाहतूक पोलीस तात्काळ मोठा दंड आकारतात आणि वाहन जप्तही करू शकतात.

भारतात, मोटार वाहन कायदा १९८८ नुसार, प्रत्येक वाहनाची नोंदणी करणे आणि त्याला नंबर प्लेट असणे अनिवार्य आहे.

पण तुम्हाला माहित आहे का की देशात अशी काही वाहने आहेत ज्यांना कोणतीही नंबर प्लेट नसते आणि त्यांच्यासाठी कोणतेही चलनही आकारले जात नाही.

या वाहनांना रस्त्यावर फिरण्याचे पूर्ण स्वातंत्र्य असते. अखेर, या वाहनांचे मालक कोण आहेत आणि त्यांना कायद्यात ही विशेष सूट का देण्यात आली आहे?

भारतीय संविधानानुसार आणि देशाच्या मोटार वाहन कायद्यानुसार, काही अत्यंत विशेषाधिकारप्राप्त आणि उच्च पदावरील अधिकाऱ्यांना नंबर प्लेटशिवाय वाहने चालवण्याची परवानगी आहे.

या यादीत भारताचे राष्ट्रपती आणि विविध राज्यांचे राज्यपाल अग्रस्थानी आहेत. या मान्यवरांच्या वाहनांना प्रमाणित नंबर प्लेट नसतात.

देशातील सर्वोच्च घटनात्मक अधिकारी असल्याने त्यांना मोटार वाहन कायद्याच्या सामान्य नियमांमधून पूर्णपणे सूट देण्यात आली आहे. त्यांच्या सुरक्षेसाठी कडक नियमावली लागू करण्यात आली आहे.

आता प्रश्न असा निर्माण होतो की, जर राष्ट्रपती आणि राज्यपालांच्या वाहनांना नंबर प्लेट नसतील, तर त्यांना काय असते? नेहमीच्या नंबर प्लेटऐवजी या व्हीव्हीआयपी वाहनांवर भारताचे राष्ट्रचिन्ह, 'अशोक स्तंभ' असतो.

इतकेच नव्हे, तर राष्ट्रपतींच्या ताफ्यात वापरली जाणारी ही वाहने कोणत्याही नियमित प्रादेशिक परिवहन कार्यालयात नोंदणीकृत नाहीत.

त्यांची संपूर्ण नोंद आणि व्यवस्थापन थेट राष्ट्रपती भवनाच्या प्रशासकीय नियंत्रणाखाली ठेवले जाते आणि विशेष सुरक्षा यंत्रणांकडून त्यावर बारकाईने लक्ष ठेवले जाते.

बऱ्याच लोकांचा असा गैरसमज आहे की पंतप्रधानांच्या गाडीला नंबर प्लेट नसते, पण तसे नाही. या नियमांतर्गत पंतप्रधानांना कोणतीही सवलत किंवा सूट मिळत नाही.

इतर कोणत्याही वाहनाप्रमाणेच पंतप्रधानांच्या वाहनालाही नंबर प्लेट असणे अनिवार्य आहे. त्यांच्या ताफ्यातील सुरक्षेसाठी वापरल्या जाणाऱ्या सर्व वाहनांचे नोंदणी क्रमांक योग्यरित्या प्रदर्शित केलेले असतात.

या संदर्भात, पंतप्रधान आणि सामान्य नागरिकांसाठी नियम अगदी सारखेच आहेत. भारतीय लष्कराच्या, ज्यात सैन्यदल, हवाई दल आणि नौदल यांचा समावेश आहे.

वाहनांसाठी एक पूर्णपणे वेगळी आणि विशेष व्यवस्था स्थापन करण्यात आली आहे. लष्करी ट्रक, जीप आणि इतर वाहनांना प्रमाणित नंबर प्लेट नसतात. तसेच त्यांची नियमित आरटीओमध्ये नोंदणीही केलेली नसते.

लष्करी वाहनांच्या सर्व नोंदी आणि नोंदणी थेट संरक्षण मंत्रालयाच्या स्वतःच्या अंतर्गत प्रणालीद्वारे हाताळली जाते. या वाहनांची ओळख पटवली जाते. त्यांच्या नंबर प्लेटची रचना सामान्य वाहनांपेक्षा वेगळी व वैशिष्ट्यपूर्ण असते.

