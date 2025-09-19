रस्त्यावरील 'या' पांढऱ्या रेषांचे वेगवेगळे अर्थ आहेत?

Mansi Khambe
जेव्हा तुम्ही रस्त्यावर गाडी चालवता तेव्हा तुमच्या लक्षात आले असेल की रस्त्यावर पांढऱ्या रेषा असतात. जर तुम्ही कधी लक्षात घेतले असेल तर, ती सर्वत्र वेगवेगळ्या प्रकारे रेखाटलेली असते.
जसे की अनेक ठिकाणी एक सरळ पांढरी रेषा असते, तर अनेक ठिकाणी ती रेषा तुकड्यांमध्ये रेखाटलेली असते. त्याच वेळी, रस्त्यावर अनेक ठिकाणी या रेषा पिवळ्या रंगात रेखाटलेल्या असतात.
ते पाहिल्यानंतर बरेच लोक त्याकडे दुर्लक्ष करतात, परंतु तुम्हाला माहिती आहे का की हे एक प्रकारचे वाहतूक नियम आहेत. अशा परिस्थितीत, प्रत्येक रेषेचा अर्थ काय आहे ते जाणून घ्या...
पांढरी रेषा म्हणजे तुम्ही लेन बदलू शकत नाही आणि तुम्हाला फक्त एकाच बाजूला गाडी चालवावी लागेल.
पांढऱ्या तुटलेल्या रेषा म्हणजे तुम्ही लेन बदलू शकता, परंतु तुम्ही इशारा ऐकल्यानंतरच ते करू शकता.
एकाच पिवळी रेषेचा अर्थ असा की तुम्ही ओव्हरटेक करू शकता. परंतु ते पिवळ्या रेषेच्या खालीच करावे लागेल.
याचा अर्थ असा की तुम्हाला एकाच बाजूने प्रवास करत राहावे लागेल आणि तुमची लेन बदलू शकत नाही.
याचा अर्थ असा की जिथे पिवळी रेषा तुटलेली आहे त्याच दिशेने जाणारे लोक ओव्हरटेक करू शकतात, परंतु दुसऱ्या बाजूचे लोक तसे करू शकत नाहीत.
