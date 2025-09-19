चित्रपटाच्या सुरुवातीला दाखवलेल्या प्रमाणपत्रावर लिहिलेल्या U, A आणि UA चा अर्थ काय आहे?

Mansi Khambe
आपल्या सर्वांना माहिती आहे की चित्रपट प्रदर्शित होण्यापूर्वी सेन्सॉर बोर्डाकडून त्याची तपासणी केली जाते आणि मंजुरी मिळाल्यानंतर चित्रपट थिएटरमध्ये प्रदर्शित केले जातात.
Films Certificate Meaning
ESakal
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की चित्रपटाच्या सुरुवातीला दिलेल्या प्रमाणपत्रावर लिहिलेल्या वर्णमालाचा अर्थ काय आहे? कोणत्या चित्रपटाला कोणती वर्णमाला दिली जाईल हे कसे ठरवले जाते?
Films Certificate Meaning
ESakal
मात्र, २०१५ मध्ये प्रदर्शित झालेल्या 'पुष्पा-२' या चित्रपटाने देशात आणि परदेशात खळबळ माजवली आहे. सेन्सॉर बोर्डाने 'पुष्पा २' ला हिरवा कंदील दिला आहे. म्हणजेच त्याला U/A प्रमाणपत्र दिले आहे.
Films Certificate Meaning
ESakal
जर तुम्हाला लक्षात आले तर या प्रमाणपत्राच्या काठावर U, A आणि UA हे अक्षरे लिहिलेले दिसतात. पण त्याचा अर्थ आज आम्ही तुम्हाला सांगणार आहोत.
Films Certificate Meaning
ESakal
चित्रपटाच्या सुरुवातीला प्रमाणपत्राच्या उजव्या बाजूला हिंदी आणि इंग्रजीमध्ये UA/Ava लिहिलेले आहे, याचा अर्थ प्रौढ आणि मुले दोघेही ते पाहू शकतात. जर तुमचे वय १२ वर्षांपेक्षा कमी असेल तर ते तुमच्या पालकांसह पहा.
Films Certificate Meaning
ESakal
जर तुम्हाला चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रात U/A लिहिलेले दिसले तर याचा अर्थ असा की तो सर्व वयोगटातील लोक पाहू शकतात. त्यात कोणत्याही प्रकारची अपमानास्पद भाषा, हिंसाचार आणि अश्लील सामग्री इत्यादी दाखवली जात नाही.
Films Certificate Meaning
ESakal
जर तुम्हाला चित्रपटाच्या प्रमाणपत्रावर A/V अक्षर लिहिलेले दिसले तर याचा अर्थ असा की तो फक्त प्रौढच पाहू शकतात. त्यात नग्नता, रक्तपात, हिंसाचार आणि अश्लील भाषेशी संबंधित दृश्ये पाहायला मिळतात.
Films Certificate Meaning
ESakal
जर सेन्सॉर बोर्डाने एखाद्या चित्रपटाला S अक्षर दिले तर त्याचा अर्थ असा होतो की तो फक्त डॉक्टर, शास्त्रज्ञ इत्यादी विशिष्ट वर्गासाठी बनवला आहे. असे चित्रपट कुठेही आणि कोणत्याही वर्गाला दाखवता येत नाहीत.
Films Certificate Meaning
ESakal
Gas Cylinder
ESakal