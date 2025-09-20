हिंग कोणत्या वनस्पतीपासून बनवले जाते? हा कोणत्या भाषेतील शब्द आहे?

Mansi Khambe
भारतातील उत्तरेपासून दक्षिणेपर्यंत असे कोणतेही घर किंवा स्वयंपाकघर नसेल जिथे हिंग वापरले जात नाही. हिंगचा वापर मसाल्यापासून ते पुरी आणि पराठ्यांपर्यंत सर्व गोष्टींमध्ये केला जातो.
चिमूटभर हिंग जेवणाची चव द्विगुणित करतो. तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हिंग कसा बनवला जातो, तो कोणत्या वनस्पतीपासून तयार केला जातो आणि तो इतका महाग का विकला जातो?
हिंग हा पर्शियन शब्द आहे. इंग्रजीत त्याला हिंग म्हणतात. हिंग हे फेरुला हिंग नावाच्या वनस्पतीच्या रसापासून तयार केले जाते. ही वनस्पती जंगली बडीशेपची एक प्रजाती आहे.
त्याची लांबी सुमारे एक ते दीड मीटर असते. फेरुला हिंगच्या मुळातून एक द्रव चिकट पदार्थ बाहेर पडतो. हा चिकट पदार्थ गोळा केल्यानंतर त्यावर प्रक्रिया केली जाते. त्यानंतर हिंग तयार केले जाते.
कच्च्या हिंगाचा वास खूप तिखट असतो. तो थेट वापरता येत नाही, म्हणूनच त्यावर प्रक्रिया करावी लागते. या प्रक्रियेत तांदळाचे पीठ, डिंक, स्टार्च आणि इतर अनेक गोष्टी त्यात मिसळल्या जातात.
नंतर हाताने किंवा मशीनने हिंगला गोल किंवा पावडरचा आकार दिला जातो. हिंग प्रामुख्याने दोन प्रकारचे असते. पहिला- काबुली पांढरा आणि दुसरा हिंग लाज किंवा लाल.
पांढरा हिंग पाण्यात खूप सहज विरघळतो, तर लाल हिंग तेलात विरघळतो. हिंगची उत्पत्ती पश्चिम आशियात झाली असे मानले जाते. विशेषतः इराण आणि त्याच्या आसपासच्या भागात.
हिंग भारतात कसे आले यामागे अनेक कथा आहेत. बहुतेक ठिकाणी, हिंग मुघलांसह भारतात आल्याचा उल्लेख आहे. मुघल इराण आणि अफगाणिस्तानमार्गे भारतात आल्याने त्यांनी हिंगचा सुगंध आपल्यासोबत आणला.
अनेक इतिहासकारांचे मत वेगळे आहे. ते म्हणतात की इराण आणि अफगाणिस्तानमधील अनेक जमाती आणि कुळे मुघलांच्या खूप आधी भारतात येत असत. कदाचित त्यांनी हिंग आपल्यासोबत आणले.
नंतर ते भारताच्या प्रत्येक कोपऱ्यात पसरले. हिंग हा सर्वात महागड्या मसाल्यांपैकी एक आहे. त्याचे कारण म्हणजे त्याची लागवड, जी खूप महाग आणि कंटाळवाणी आहे.
हिंग तयार होण्यासाठी किमान ४ ते ५ वर्षे लागतात. एका झाडापासून फक्त अर्धा किलो हिंग निघते. ते शुद्ध करण्यासाठी आणि प्रक्रिया करण्यासाठी वेळ आणि संसाधने देखील लागतात, म्हणूनच ते इतके महाग आहे.
हिंगची किंमत प्रक्रियेदरम्यान त्यात काय मिसळले आहे यावर देखील अवलंबून असते. भेसळ जितकी कमी असेल तितकी ती महाग असू शकते. भारतात, शुद्ध हिंगाची किंमत साधारणपणे प्रति किलो ४० ते ५०००० रुपये असते.
