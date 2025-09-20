गाडीतील 'या' अलर्ट लाईट्सचा अर्थ काय? हे दिसताच सावध व्हा नाहीतर...

Mansi Khambe

गाडी खरेदी

गाडी खरेदी करणे हे प्रत्येकाचे स्वप्न असते. मात्र, अनेक लोक गाडी खरेदी केल्यानंतरही तिच्या देखभालीकडे लक्ष देऊ शकत नाहीत. त्यामुळे त्यांच्या गाडीला सतत समस्या येत राहतात.

Car Warning lights

|

ESakal

गाड्या खूप प्रगत

मात्र आजच्या काळातील गाड्या खूप प्रगत झाल्या आहेत. कंपन्या आता कारमध्ये अशा अनेक सुविधा देत आहेत. जेणेकरून तुम्ही तिच्या स्थितीवर सतत लक्ष ठेवू शकाल.

Car Warning lights

|

ESakal

डॅशबोर्ड आणि स्पीडोमीटर

यासाठी कारच्या डॅशबोर्ड आणि स्पीडोमीटर बॉक्समध्ये अनेक चेतावणी लाईट्स दिलेले आहेत. कारमधील कोणत्याही घटकात किंवा यंत्रसामग्रीत तांत्रिक बिघाड होण्यापूर्वीच हे दिवे सतर्क करतात. ज्यांचे वेगवेगळे अर्थ आहेत.

Car Warning lights

|

ESakal

इंजिन वॉर्निंग लाइट

जर गाडीत हा लाईट चमकू लागला तर समजून घ्या की तुमच्या इंजिनमध्ये काहीतरी समस्या आहे. तुम्ही ताबडतोब अधिकृत कार सर्व्हिस सेंटरमध्ये जाऊन समस्या दूर करावी.

Car Warning lights

|

ESakal

सर्विस रिमाइंडर लाइट

गाडीला वेळोवेळी देखभालीची आवश्यकता असते. बऱ्याचदा निष्काळजीपणामुळे तुम्ही वेळेवर सर्व्हिसिंग करू शकत नाही. अशा परिस्थितीत, सर्व्हिस रिमाइंडर लाईट खूप उपयुक्त ठरते.

Car Warning lights

|

ESakal

डोर ओपन वार्निंग लाइट

जर तुमच्या कारचा एक दरवाजा नीट बंद होत नसेल, तर हा लाईट्स चमकू लागेल. काही कारमध्ये, ही प्रणाली आणखी अपग्रेड करण्यात आली आहे.

Car Warning lights

|

ESakal

ऑयल प्रेशर वार्निंग लाइट

इंजिनमधील तेल कमी झाल्यावर कमी तेलाच्या दाबाचा दिवा लुकलुकू लागतो. गाडी चालवताना तुम्हाला अशी चेतावणी मिळाल्यास लांब प्रवास करण्यापूर्वी गाडी पूर्णपणे तपासा. आवश्यक असल्यास मेकॅनिक किंवा सर्व्हिस सेंटरला भेट द्या.

Car Warning lights

|

ESakal

एबीएस लाईट

जर तुमच्या गाडीच्या अँटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये काही समस्या असेल. तर हा इशारा देणारा दिवा चमकू लागेल. संतुलित ब्रेकिंगसोबतच सुरक्षित ड्रायव्हिंगसाठी गाडीमध्ये ABS सिस्टीम सक्रिय राहणे खूप महत्वाचे आहे.

Car Warning lights

|

ESakal

क्रूझ कंट्रोल लाईट

जेव्हा तुम्ही तुमच्या कारमधील क्रूझ कंट्रोल फंक्शन सक्रिय करता तेव्हाच हा प्रकाश चमकू लागतो.

Car Warning lights

|

ESakal

ऑटोमेटिक शिफ्ट लॉक

ऑटोमॅटिक कारमध्ये न्यूट्रलवरून गीअर्स हलवताना ब्रेक दाबणे आवश्यक असते. बऱ्याचदा कार चालक असे करत नाहीत. या परिस्थितीत ऑटोमॅटिक शिफ्ट लॉकचा इशारा देणारा दिवा चमकू लागेल.

Car Warning lights

|

ESakal

हँड ब्रेक आयकॉन

जेव्हा तुम्ही गाडीचा हँडब्रेक दाबता तेव्हा हा दिवा चमकू लागतो. जर हँडब्रेक दाबल्यानंतरही हा दिवा चमकत असेल, तर ब्रेकिंग सिस्टीममध्ये काहीतरी समस्या आहे हे समजून घ्या. ती ताबडतोब दुरुस्त करा.

Car Warning lights

|

ESakal

फॉग लैंप आइकन

जर तुम्ही फॉग लॅम्प सिस्टीम चालू केली तर स्पीडोमीटरवर त्याला जोडलेला प्रकाश चमकू लागतो.

Car Warning lights

|

ESakal

सिक्योरिटी अलर्ट

वाहन चोरीपासून वाचवण्यासाठी बहुतेक चाव्यांमध्ये अंतर्गत चिप येऊ लागली आहे. जेव्हा चावी ही चिप वाचू शकत नाही तेव्हा याशी संबंधित चेतावणी दिवा गाडीत चमकू लागतो.

Car Warning lights

|

ESakal

एअरबॅग आयकॉन

जर गाडी सुरू झाल्यानंतरही त्याच्याशी संबंधित लाईट जळत नसेल, तर समजून घ्या की एअरबॅग सिस्टममध्ये काहीतरी समस्या आहे. ही समस्या दूर करण्यासाठी, ताबडतोब अधिकृत सेवा केंद्रात जा.

Car Warning lights

|

ESakal

पॉवर स्टीअरिंग माल फंक्शन

पॉवर स्टीअरिंग फ्लुइड रिझर्व्हॉयरमध्ये तेलाचे प्रमाण कमी झाल्यावरच हा इशारा देणारा दिवा चालू होतो. जर दुरुस्ती करूनही हा इशारा देणारा दिवा दिसत असेल, तर तुमचे वाहन जवळच्या गॅरेजमध्ये किंवा अधिकृत कार सेवा केंद्रात दाखवा.

Car Warning lights

|

ESakal

बॅटरी अलर्ट

जेव्हा जेव्हा कारमध्ये वापरल्या जाणाऱ्या बॅटरीमध्ये काही तांत्रिक बिघाड होतो तेव्हा बॅटरीचा इशारा देणारा दिवा तुम्हाला सतर्क करतो.

Car Warning lights

|

ESakal

रेल्वे तिकिटांवर लिहिलेल्या WL, RSWL, PQWL, GNWL या कोडचा अर्थ काय?

Indian Railway

|

ESakal

येथे क्लिक करा