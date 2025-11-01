खास रणनीतीमुळे 'या' देशाचा एकही सैनिक युद्धात शहीद झालेला नाही, योजना काय असते?

Mansi Khambe
तुम्हाला कदाचित विश्वास बसणार नाही, पण असा एक देश आहे ज्याच्या सैन्याने कोणत्याही युद्धात एकही सैनिक गमावलेला नाही.
जगभरातील देशांनी विनाशकारी संघर्ष आणि असंख्य लष्करी बलिदानांचा सामना केला आहे. परंतु या देशाने गेल्या दोन शतकांपेक्षा जास्त काळ युद्ध केलेले नाही.
स्वित्झर्लंड हे या देशाचे नाव आहे. स्वित्झर्लंड कायमस्वरूपी तटस्थतेचे धोरण पाळतो. १८१५ मध्ये व्हिएन्ना काँग्रेसनंतर हे धोरण सुरू झाले.
नेपोलियन युद्धांदरम्यान अनेक वर्षांच्या युरोपीय गोंधळानंतर, प्रमुख शक्तींनी स्वित्झर्लंडला तटस्थ राज्य म्हणून मान्यता देण्यास सहमती दर्शविली.
याचा अर्थ असा की ते भविष्यातील कोणत्याही आंतरराष्ट्रीय युद्धात भाग घेणार नाही. हा राजनैतिक निर्णय स्वित्झर्लंडच्या परराष्ट्र धोरणाचा आधार बनला. तेव्हापासून तो काटेकोरपणे पाळला जात आहे.
पहिल्या आणि दुसऱ्या महायुद्धात युरोप उद्ध्वस्त झाला तेव्हा स्वित्झर्लंड थेट संघर्षांपासून दूर राहण्यात यशस्वी झाला. शक्तिशाली राष्ट्रांनी वेढलेले असूनही त्याने राजनैतिकता आणि कडक सीमा सुरक्षेद्वारे स्वतःचे रक्षण केले.
शेजारील देशांना विनाश, कब्जा आणि असंख्य अडचणींचा सामना करावा लागला, तरीही स्वित्झर्लंड स्थिर राहिला. त्याने कधीही एकही सैनिक गमावला नाही.
कोणत्याही युद्धात भाग न घेता, स्वित्झर्लंड एक मजबूत आणि सुप्रशिक्षित सैन्य राखतो. प्रत्येक सक्षम पुरुष नागरिकाला सक्तीचे लष्करी प्रशिक्षण घेणे आवश्यक आहे.
याचा उद्देश देशाचे नागरिक गरज पडल्यास राष्ट्रीय संरक्षणासाठी नेहमीच तयार राहतील याची खात्री करणे आहे. कोणत्याही पर्यावरणीय संकटात सैन्य नागरिकांच्या मदतीला येते.
तटस्थतेमुळे, स्वित्झर्लंड शांतता राजनैतिकतेची जागतिक राजधानी बनला आहे. ते जिनेव्हा येथील संयुक्त राष्ट्र कार्यालय आणि आंतरराष्ट्रीय रेड क्रॉस सारख्या प्रमुख आंतरराष्ट्रीय संघटनांचे आयोजन करते.
देशाने प्रमुख जागतिक संघर्षांमध्ये शांतता चर्चेला सातत्याने पाठिंबा दिला आहे. त्याचा संरक्षण दृष्टिकोन आक्रमकतेवर नाही तर तयारीवर आधारित आहे.
Smriti Mandhana and Palash Muchhal
ESakal