जगातील पहिले शहर कोणते होते? आज त्याची स्थिती काय?

जेव्हा जेव्हा आपण मानवी संस्कृतीच्या सुरुवातीबद्दल विचार करतो तेव्हा सर्वात आधी मनात येते ते शहर जिथे मानवी संस्कृती प्रथम स्थायिक झाली. उत्तर आहे उरुक.
सध्याच्या इराकमध्ये सुमारे ४००० ईसापूर्व उदयास आलेले, उरुक हे शहरी जीवन, लेखन आणि भव्य वास्तुकलेचे जन्मस्थान होते. उरुक युफ्रेटिस नदीच्या काठावर विकसित झाला.
येथील सुपीक जमीन शेती, व्यापार आणि लोकसंख्या वाढीस आधार देत होती. सुमारे ४००० ईसापूर्व पर्यंत, शहरात ६०,००० हून अधिक रहिवासी होते.
या जलद शहरीकरणामुळे उरुक एक मोठी वस्ती आणि मानवी इतिहासातील सर्वात जुन्या खऱ्या शहरांपैकी एक बनले. उरुकने जगाला दिलेले सर्वात क्रांतिकारी योगदान म्हणजे क्यूनिफॉर्म लिपीचा परिचय.
ही पहिली ज्ञात लेखन प्रणाली होती. सुरुवातीला व्यापार आणि प्रशासकीय क्रियाकलापांची नोंद करण्यासाठी तयार केलेली ही प्रणाली साक्षरता, रेकॉर्ड-कीपिंग आणि साहित्याचा पाया घातला.
उरुकपर्यंत मानवजातीने मौखिक कथाकथनापासून लिखित संप्रेषणाकडे प्रथम संक्रमण केले नाही. हे शहर त्याच्या संघटित प्रशासन आणि मजबूत आर्थिक व्यवस्थेसाठी देखील ओळखले जात होते.
उरुक हे प्राचीन मेसोपोटेमियातील काही सर्वात आदरणीय धार्मिक वास्तूंचे घर होते. प्रेम आणि युद्धाची देवी इनानाला समर्पित मंदिरांसह मोठे झिग्गुरॅट बांधले गेले. उरुकचा वारसा प्राचीन साहित्यातूनही जिवंत आहे.
गिल्गामेशचे महाकाव्य हे जगातील सर्वात जुन्या जिवंत कथांपैकी एक आहे. उरुकचा अर्ध-पौराणिक राजा गिल्गामेश याला एक वीर व्यक्तिमत्व म्हणून चित्रित केले आहे जो वैभव आणि अमरत्वाच्या शोधात निघतो.
हजारो वर्षांनंतर, उरुकचे रूपांतर वारकाच्या पुरातत्वीय स्थळात झाले आहे. दक्षिण इराकमध्ये स्थित, या भागात आता विखुरलेले अवशेष आहेत.
ज्यावरून कोसळलेल्या भिंती, मंदिराचे अवशेष आणि एकेकाळी जगातील सर्वात प्रगत शहरी वसाहतीतील इमारतींच्या पायाचे आराखडे दिसतात.
हे ठिकाण आता सोडून दिले आहे, परंतु ते अजूनही या सुरुवातीच्या संस्कृतीची एक मौल्यवान झलक देते. संशोधक वारकाचे उत्खनन आणि अभ्यास करत आहेत.
