मोटारसायकलचे जनक कोणाला म्हणतात? यांच्या विषयी तुम्हाला माहिती आहे का?

Mansi Khambe

वेगवान मोटारसायकल

आज आपण रस्त्यांवर इतक्या चमकदार आणि वेगवान मोटारसायकली पाहतो, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की त्यांची सुरुवात कशी झाली? जगातील पहिली मोटारसायकल कशी दिसायची?

लाकडी रचना

ती एका मोठ्या कारखान्यात बनवलेली आधुनिक मशीन नव्हती, तर लाकडी रचनेवर बसलेली एक साधी दिसणारी रायडिंग मशीन होती.

दोन अभियंते

इतिहासाच्या पानांमध्ये, १८८५ मध्ये गॉटलीब डेमलर आणि विल्हेल्म मेबॅक या दोन अभियंत्यांनी एकत्रितपणे बनवलेल्या मशीनला जगातील पहिल्या मोटारसायकलचा दर्जा देण्यात आला आहे.

डेमलर रीटवॅगन

तिला डेमलर रीटवॅगन असे म्हणतात. आजच्या मोटारसायकली धातू आणि गुंतागुंतीच्या अभियांत्रिकीचा चमत्कार असल्या तरी, डेमलर रीटवॅगन ही पूर्णपणे वेगळीच गोष्ट होती.

लाकडाची गाडी

या बाईकची संपूर्ण फ्रेम लाकडापासून बनलेली होती. ज्यामुळे ती लाकडी सायकल किंवा गाडीसारखी दिसत होती. ती चालवण्यासाठी त्यात सिंगल-सिलेंडर, फोर-स्ट्रोक इंजिन बसवण्यात आले होते.

मोटारसायकलचे जनक

त्या काळातील ही एक अतिशय क्रांतिकारी कल्पना होती. "मोटारसायकलचे जनक" म्हणून ओळखले जाणारे गॉटलीब डेमलर यांनी केवळ दोन चाकांवर चालणारे वाहन बनवण्याचे स्वप्न पाहिले नाही.

गॉटलीब डेमलर

त्यांना घोड्यांशिवाय स्वतःहून चालणारे मशीन बनवायचे होते. रीटवॅगन त्यांच्या मोठ्या स्वप्नातील एक छोटासा पण खूप महत्त्वाचा भाग होता. हा फक्त एक प्रयोग होता ज्याने नंतर वाहतुकीच्या जगात मोठा बदल घडवून आणला.

जमिनीपासून वर

रीटवॅगनची रचना अतिशय सोपी होती. त्यात दोन मुख्य लाकडी चाके आणि संतुलन राखण्यासाठी दोन लहान 'स्टॅबिलायझर' चाके होती, जी जमिनीपासून थोडी वर होती.

इंजिन

ही व्यवस्था आजच्या मुलांच्या प्रशिक्षण चाकांसारखीच होती. इंजिन सीटखाली बसवले होते. जे त्या काळासाठी खूप लहान आणि हलके होते, परंतु मशीन चालवण्यासाठी पुरेसे शक्तिशाली होते.

ताशी वेग

त्याचा कमाल वेग ताशी सुमारे १२ किलोमीटर होता, जो आज खूप कमी दिसतो, परंतु १८८५ मध्ये तो एक आश्चर्यकारक वेग होता. ती चालवणारी व्यक्ती बाईकवर बसून पायांनी जमिनीवर ढकलत असे.

उत्पादन

नंतर इंजिन सुरू झाल्यावर ती पुढे सरकत असे. त्यात गियर किंवा क्लच असे काहीही नव्हते, इंजिन सुरू करण्यासाठी किंवा थांबवण्यासाठी फक्त एक साधी यंत्रणा होती. डेमलर रीटवॅगन बाईक उत्पादनासाठी बनवली गेली नव्हती.

ज्वलन इंजिन

ती एक प्रोटोटाइप होती. म्हणजेच एक सुरुवातीचे मॉडेल जे फक्त हे सिद्ध करण्यासाठी बनवले गेले होते की अंतर्गत ज्वलन इंजिनचा वापर दुचाकी वाहन चालवण्यासाठी केला जाऊ शकतो.

मुख्य ध्येय

डेमलर आणि मेबॅक यांचे मुख्य ध्येय कारसाठी इंजिन विकसित करणे होते. परंतु रीटवॅगनने दाखवून दिले की त्यांच्या इंजिनचा वापर केवळ कारपुरता मर्यादित नव्हता. या शोधामुळे वाहतुकीच्या जगात एक नवीन युग सुरू झाले.

