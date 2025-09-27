इलेक्ट्रिक ब्रश कसे तयार झाले? वाचा इतिहास...

Mansi Khambe
टूथब्रश पाहताना तुम्ही कधी विचार केला आहे का की त्याचा शोध कधी, कोणी आणि कसा लावला? पण टूथब्रशचा इतिहास खरोखरच खूप मनोरंजक आहे. तो तुरुंगातील एका कैद्याने बनवला होता.
Toothbrush
ESakal
दिल्ली येथे झालेल्या इंटरनॅशनल असोसिएशन फॉर डेंटल रिसर्चच्या आशिया पॅसिफिक रीजनल कॉन्फरन्समध्ये जगाच्या विविध भागांतील संशोधकांना टूथब्रशच्या इतिहासाची ओळख करून देण्यात आली.
Toothbrush
ESakal
डोदरा येथील डॉ. योगेश चंद्रराणा यांनी दंत आरोग्याच्या ऐतिहासिक प्रवासावर येथे एक प्रदर्शन आयोजित केले. वडोदरा येथील डॉ. चंद्रराणा यांच्या दंत संग्रहालयात २,३०० हून अधिक ब्रशेस आहेत.
Toothbrush
ESakal
डॉ. चंद्रराणा यांनी ब्रशचा इतिहास शेअर केला. त्यांनी स्पष्ट केले की, ही संशोधन कथा १८ व्या शतकातील इंग्लंडची आहे. तिचा नायक विल्यम एडिस होता. एडिस हा एका गुन्ह्यात दोषी ठरलेला कैदी होता.
Toothbrush
ESakal
परंतु तुरुंगात असताना त्याने १७७० च्या दशकात पहिला टूथब्रश हस्तनिर्मित करून आधुनिक तोंडी स्वच्छता क्रांतीचा पाया घातला. विल्यम एडिसला १७७० मध्ये प्रादेशिक दंगलींसाठी तुरुंगात टाकण्यात आले होते.
Toothbrush
ESakal
तुरुंगात त्यांनी पाहिले की लोक फक्त कापड, राख किंवा सोड्याने दात घासतात. त्यांच्याकडे आजच्या टूथब्रशशिवाय पर्याय नव्हता. एके दिवशी, त्यांनी रात्रीच्या जेवणातून प्राण्यांची हाडे ठेवली.
Toothbrush
ESakal
दुसऱ्या दिवशी, त्यांनी हाडांमध्ये लहान छिद्रे पाडली आणि तुरुंगाच्या रक्षकाकडून मिळवलेल्या डुकराच्या केसांच्या कडक गाठींनी त्यांना चिकटवले. हे काही छोटेसे काम नव्हते.
Toothbrush
ESakal
खरं तर, एडिसने त्या दिवशी जगातील पहिला टूथब्रश तयार केला होता. तुरुंगात ब्रश खूप लोकप्रिय झाला आणि त्याने पुढे अनेक टूथब्रश बनवले.
Toothbrush
ESakal
सुटकेनंतर एडिसने त्याच्या भावासोबत एक टूथब्रश कंपनी स्थापन केली. त्यांचे उत्पादन आणि विक्री सुरू केली आणि नंतर ब्रश-निर्मितीचा व्यवसाय स्थापन केला. विल्यम एडिसनंतरही, शतकानुशतके प्राण्यांच्या केसांपासून ब्रिसल्स बनवले जात होते.
Toothbrush
ESakal
चीनमध्ये १४०० च्या सुरुवातीला डुकराचे केस विविध कारणांसाठी वापरले जात होते. घोड्याचे केस आणि इतर प्राण्यांचे केस युरोपमध्ये लोकप्रिय राहिले.
Toothbrush
ESakal
१८ व्या शतकात हाडांचे ब्रश आणि १९ व्या आणि २० व्या शतकात बांबूच्या हाताळणीचे ब्रश सादर केले गेले. त्यानंतर सेल्युलॉइड, हार्ड रबर आणि बेकेलाइट सारख्या सुरुवातीच्या प्लास्टिकच्या हँडल्सचा वापर सुरू झाला.
Toothbrush
ESakal
ज्यामुळे टूथब्रश परवडणारे आणि टिकाऊ बनले. शाकाहारी किंवा काही धार्मिक-सांस्कृतिक गटातील लोकांना प्राण्यांच्या हाडांपासून आणि केसांपासून बनवलेले ब्रश आवडत नव्हते.
Toothbrush
ESakal
त्यांच्यासाठी कृत्रिम किंवा वनस्पती-आधारित पर्याय उपलब्ध होते. नंतर नायलॉन ब्रिस्टल्सने ही समस्या मोठ्या प्रमाणात सोडवली. परंतु सर्वात मोठा तांत्रिक बदल १९३८ मध्ये आला.
Toothbrush
ESakal
जेव्हा अमेरिकन कंपनी ड्यूपॉन्टने नायलॉन फायबर व्यावसायिकरित्या सादर केले. प्राण्यांच्या केसांची जागा नायलॉन ब्रिस्टल्सने घेतली. हे ब्रश अधिक स्वच्छ, कडक आणि टिकाऊ होते.
Toothbrush
ESakal
त्या वर्षी बाजारात आणलेला पहिला नायलॉन ब्रश 'डॉक्टर वेस्टचा चमत्कार-टफ्ट' म्हणूनही ओळखला जात असे. मॅन्युअल ब्रशिंगनंतर, तंत्रज्ञानाने आणखी एक वळण घेतले. इलेक्ट्रिक टूथब्रशचा वापर सुरू झाला.
Toothbrush
ESakal
१९५४ मध्ये स्वित्झर्लंडच्या डॉ. फिलिप गाय वूग यांनी पहिला व्यावसायिक इलेक्ट्रिक टूथब्रश, ब्रॉक्सडेंट तयार केला. त्यानंतर १९६१ मध्ये स्क्विब आणि जनरल इलेक्ट्रिक्स सारख्या कंपन्यांनी त्याचे आणखी व्यावसायिकीकरण केले.
Toothbrush
ESakal
सुरुवातीला, कंपन्यांनी १.५ मीटर कॉर्ड आणि प्लग असलेले ब्रश तयार केले. त्यानंतर कॉर्डलेस प्रकार आले आणि हळूहळू, श्रीमंतांच्या घरात इलेक्ट्रिक ब्रश उपलब्ध होऊ लागले.
Toothbrush
ESakal
EVM History
ESakal