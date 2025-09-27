भारतात EVM मशीनचा शोध कुणी लावला? जाणून घ्या इतिहास...

Mansi Khambe

ईव्हीएमचा वापर

भारतात पहिल्यांदा १९८२ मध्ये केरळमधील ७०-परूर विधानसभा मतदारसंघात ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला. तर २००४ च्या लोकसभा निवडणुकीपासून प्रत्येक लोकसभा आणि राज्य विधानसभा निवडणुकीत मतदान पूर्णपणे इलेक्ट्रॉनिक मतदान यंत्रांद्वारे केले जात आहे.

EVM History

|

ESakal

व्होटर-व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल

एक पायलट प्रकल्प म्हणून, २०१४ च्या लोकसभा निवडणुकीत ५४३ पैकी ८ संसदीय मतदारसंघांमध्ये व्होटर-व्हेरिफाइड पेपर ऑडिट ट्रेल (व्हीव्हीपीएटी) प्रणालीसह ईव्हीएमचा वापर करण्यात आला.

EVM History

|

ESakal

एम. बी. हनीफा

१९८० मध्ये एम. बी. हनीफा यांनी पहिले भारतीय ईव्हीएम शोधून काढले आणि १५ ऑक्टोबर १९८० रोजी "इलेक्ट्रोनिकली ऑपरेटेड काउंटिंग मशीन" म्हणून त्याची नोंदणी केली.

EVM History

|

ESakal

सरकारी प्रदर्शन

एम. बी. हनीफा यांनी एकात्मिक सर्किट वापरून तयार केलेली मूळ रचना तामिळनाडूच्या सहा शहरांमध्ये आयोजित सरकारी प्रदर्शनांमध्ये जनतेसमोर प्रदर्शित करण्यात आली.

EVM History

|

ESakal

इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड

भारतीय निवडणूक आयोगाने १९८९ मध्ये इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेडच्या सहकार्याने भारतात ईव्हीएमचे उत्पादन सुरू केले. ईव्हीएमचे औद्योगिक डिझाइनर आयआयटी मुंबई येथील औद्योगिक डिझाइन केंद्राचे प्राध्यापक होते.

EVM History

|

ESakal

ईव्हीएममध्ये दोन भाग

ईव्हीएममध्ये दोन भाग असतात - नियंत्रण युनिट आणि मतपत्रिका युनिट. दोन्ही भाग पाच मीटरच्या केबलने जोडलेले असतात. नियंत्रण युनिट मतदान केंद्राध्यक्ष किंवा मतदान अधिकाऱ्याकडे असते.

EVM History

|

ESakal

मतपत्रिका

तर मतपत्रिका युनिट मतदान कक्षात ठेवलेले असते. मतदाराला मतपत्रिका देण्याऐवजी, नियंत्रण युनिटजवळ बसलेला अधिकारी मतपत्रिका बटण दाबतो.

EVM History

|

ESakal

ऑपरेटिंग प्रोग्राम

त्यानंतर मतदार मतपत्रिका युनिटवर त्यांच्या पसंतीच्या उमेदवाराच्या नावाशेजारी आणि निवडणूक चिन्हाशेजारी असलेले निळे बटण दाबून मतदान करतो. ईव्हीएममध्ये सिलिकॉनमध्ये कायमस्वरूपी एम्बेड केलेला "ऑपरेटिंग प्रोग्राम" वापरला जातो.

EVM History

|

ESakal

ईव्हीएम

एकदा कंट्रोलर तयार झाला की, उत्पादकासह कोणीही तो बदलू शकत नाही. ईव्हीएम ही भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड, बंगळुरू आणि इलेक्ट्रॉनिक्स कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद यांनी बनवलेल्या साध्या ६-व्होल्ट बॅटरीने चालतात.

EVM History

|

ESakal

कमी व्होल्टेज

बॅटरीवर चालणाऱ्या असल्याने, ती संपूर्ण भारतात सहज वापरता येतात. शिवाय, कमी व्होल्टेजमुळे मतदारांना विजेचा धक्का बसण्याचा धोका कमी होतो. एका ईव्हीएममध्ये जास्तीत जास्त ३,८४० मते नोंदवता येतात.

EVM History

|

ESakal

चार युनिट एकत्र

तसेच ६४ उमेदवारांची नावे नोंदवता येतात. एका बॅलेट युनिटमध्ये १६ उमेदवार असतात. एकाच ईव्हीएममध्ये अशा चार युनिट एकत्र करता येतात.

EVM History

|

ESakal

मतदान केंद्र

जर एखाद्या मतदारसंघात ६४ पेक्षा जास्त उमेदवार असतील तर मतदानासाठी पारंपारिक मतपत्रिका किंवा बॉक्स पद्धत वापरली जाते. मतदान केंद्रात उमेदवाराच्या नावाशेजारी असलेले बटण एकदा दाबल्यानंतर मशीन थांबते.

EVM History

|

ESakal

एक व्यक्ती, एक मत

त्यामुळे ईव्हीएम बटण वारंवार दाबून एकापेक्षा जास्त वेळा मतदान करणे शक्य नाही. जर एखाद्या व्यक्तीने एकाच वेळी दोन बटणे दाबली तर त्याचे मत नोंदवले जात नाही. अशा प्रकारे, ईव्हीएम मशीन "एक व्यक्ती, एक मत" या तत्त्वाची खात्री देते.

EVM History

|

ESakal

सीरियलच्या अर्ध्या तासाच्या एपिसोडमधून टीव्ही चॅनेल किती रुपयांची कमाई करतं?

TV Channel Income

|

ESakal

येथे क्लिक करा