लोकप्रिय फास्टफूड 'भेळ' सर्वात आधी कुठे बनवली गेली? वाचा मनोरंजक इतिहास...

Mansi Khambe
भेळ हा एक साधा पण कुरकुरीत भारतीय नाश्ता आहे. रस्त्याच्या कडेला मिळणाऱ्या दुकानात मिळतो किंवा घरी मिळतो, भेळची चव भारतातील मसाल्यांवरील प्रेमाचे प्रतिबिंबित करते.
हा नाश्ता धान्य, मसूर किंवा पफड राईस सारख्या साध्या घटकांपासून बनवला जातो. चला भेळचे विविध प्रकार आणि त्याची उत्पत्ती जाणून घेऊया.
चना भेळ हा बिहार आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात एक लोकप्रिय पदार्थ आहे. तो भाजलेल्या चण्यापासून बनवला जातो. त्यात चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या, मीठ आणि मसाले मिसळले जातात.
बंगालमध्ये झाल मुरी आणि महाराष्ट्रात भेळपुरी म्हणून ओळखले जाणारे हे भुजा फुललेले भात, भाजलेले शेंगदाणे, कांदे, कोथिंबीर आणि मसालेदार चटणी वापरून बनवले जाते.
चुरा भेळ बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात खूप लोकप्रिय आहे. ते तांदूळ सोनेरी तपकिरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून बनवले जाते. नंतर त्यात मीठ, हळद आणि मिरची पावडर टाकली जाते.
सिंग भेळ हा भाजलेल्या आणि नंतर तळलेल्या शेंगदाण्यांपासून बनवला जातो, मीठ आणि मसाल्यांनी मळलेला असतो. कॉर्न किंवा कॉर्नफ्लेक्सपासून बनवलेला मकाई भुजा देखील खूप लोकप्रिय आहे.
भेळपुरी भुजिया हे सर्व घटकांचे मिश्रण आहे. पफ्ड राईस, शेव, शेंगदाणे, तळलेले डाळ आणि मसाले. राजस्थानमधील बिकानेर येथे मूळ असलेला बिकानेरी भुजिया देखील आहे.
सर्वात प्रसिद्ध भेळ १८७७ मध्ये महाराजा डुंगर सिंग यांच्या कारकिर्दीत राजस्थानातील बिकानेर येथे उगम पावला. विविध प्रकार पाहता, हे स्पष्ट होते की ते एकाच ठिकाणी उगम पावले नव्हते.
