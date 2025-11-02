लोकप्रिय फास्टफूड 'भेळ' सर्वात आधी कुठे बनवली गेली? वाचा मनोरंजक इतिहास...

Mansi Khambe

भेळची चव

भेळ हा एक साधा पण कुरकुरीत भारतीय नाश्ता आहे. रस्त्याच्या कडेला मिळणाऱ्या दुकानात मिळतो किंवा घरी मिळतो, भेळची चव भारतातील मसाल्यांवरील प्रेमाचे प्रतिबिंबित करते.

Bhel History

|

ESakal

मसूर किंवा पफड राईस

हा नाश्ता धान्य, मसूर किंवा पफड राईस सारख्या साध्या घटकांपासून बनवला जातो. चला भेळचे विविध प्रकार आणि त्याची उत्पत्ती जाणून घेऊया.

Bhel History

|

ESakal

चना भेळ

चना भेळ हा बिहार आणि आजूबाजूच्या प्रदेशात एक लोकप्रिय पदार्थ आहे. तो भाजलेल्या चण्यापासून बनवला जातो. त्यात चिरलेला कांदा, हिरव्या मिरच्या, मीठ आणि मसाले मिसळले जातात.

Bhel History

|

ESakal

भेळपुरी

बंगालमध्ये झाल मुरी आणि महाराष्ट्रात भेळपुरी म्हणून ओळखले जाणारे हे भुजा फुललेले भात, भाजलेले शेंगदाणे, कांदे, कोथिंबीर आणि मसालेदार चटणी वापरून बनवले जाते.

Bhel History

|

ESakal

चुरा भेळ

चुरा भेळ बिहार आणि पूर्व उत्तर प्रदेशात खूप लोकप्रिय आहे. ते तांदूळ सोनेरी तपकिरी आणि कुरकुरीत होईपर्यंत तळून बनवले जाते. नंतर त्यात मीठ, हळद आणि मिरची पावडर टाकली जाते.

Bhel History

|

ESakal

सिंग भेळ

सिंग भेळ हा भाजलेल्या आणि नंतर तळलेल्या शेंगदाण्यांपासून बनवला जातो, मीठ आणि मसाल्यांनी मळलेला असतो. कॉर्न किंवा कॉर्नफ्लेक्सपासून बनवलेला मकाई भुजा देखील खूप लोकप्रिय आहे.

Bhel History

|

ESakal

भुजिया

भेळपुरी भुजिया हे सर्व घटकांचे मिश्रण आहे. पफ्ड राईस, शेव, शेंगदाणे, तळलेले डाळ आणि मसाले. राजस्थानमधील बिकानेर येथे मूळ असलेला बिकानेरी भुजिया देखील आहे.

Bhel History

|

ESakal

महाराजा डुंगर सिंग

सर्वात प्रसिद्ध भेळ १८७७ मध्ये महाराजा डुंगर सिंग यांच्या कारकिर्दीत राजस्थानातील बिकानेर येथे उगम पावला. विविध प्रकार पाहता, हे स्पष्ट होते की ते एकाच ठिकाणी उगम पावले नव्हते.

Bhel History

|

ESakal

बाईकची मागची सीट उंच का ठेवली जाते?

Bike Seat

|

ESakal

येथे क्लिक करा