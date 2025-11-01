बाईकची मागची सीट उंच का ठेवली जाते?

Mansi Khambe
आज जगात लाखो लोकांकडे मोटारसायकली आहेत. काहींकडे रेसिंग बाइक्स आहेत, तर काहींकडे स्टँडर्ड बाइक्स आहेत. पण बहुतेक बाइक्समध्ये एक गोष्ट समान असते. त्यांची रचना.
Bike Seat
ESakal
बहुतेक बाइक्समध्ये मागची सीट उंच असते. यामुळे अनेक लोकांना खूप त्रास होतो. काही लोक तक्रार करतात की, त्यामुळे बाइकवर चढणे आणि उतरणे कठीण होते.
Bike Seat
ESakal
पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की बाइक कंपन्या मोटारसायकलच्या मागच्या सीट उंच का करतात? चला तुम्हाला त्यामागील खरे कारण सांगूया.
Bike Seat
ESakal
बाइक आपल्या दैनंदिन प्रवासाला खूपच सोपे बनवतात. लांब असो वा लहान, त्या तुम्हाला कोणतेही अंतर सहजतेने पार करण्यास अनुमती देतात.
Bike Seat
ESakal
म्हणूनच, आरामदायी प्रवासासाठी योग्य सीट अत्यंत महत्त्वाची असते. म्हणूनच, सीट डिझाइन करताना, ती किती रुंदीची आणि किती उंच असावी याचा विचार केला जातो.
Bike Seat
ESakal
बहुतेक बाईकवर तुम्हाला कदाचित उंच पाठीची सीट दिसली असेल. या उंच पाठीमागे अनेक कारणे आहेत. बाईकच्या दोन्ही चाकांमध्ये समान संतुलन राखणे खूप महत्वाचे आहे.
Bike Seat
ESakal
यासाठी दोन्ही टायर्सचे वजन योग्य असले पाहिजे, तरच योग्य संतुलन राखले जाते. मागची सीट उंच केल्याने मागे बसलेल्या व्यक्तीचे वजन गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्राकडे राहते.
Bike Seat
ESakal
ज्यामुळे बाईक असंतुलित होत नाही. दोन्ही चाकांमधील अंतर जास्त असल्याने बाईक असंतुलित होत नाही, त्यामुळे मध्यभागी वजन आवश्यक असते.
Bike Seat
ESakal
अशा परिस्थितीत मागची सीट उंच केल्याने मागे बसलेली व्यक्ती पुढे झुकते. त्याचे वजन बाईकच्या मध्यभागी जास्त पडते. ज्यामुळे संतुलन राखले जाते.
Bike Seat
ESakal
तसेच, यामुळे बाईकवरील हवेचा दाब कमी होतो आणि बाईक सुरळीत चालते. मागची सीट उंचावण्याचे एक कारण म्हणजे ती मागच्या सीटला पुढच्या सीटपासून संरक्षण देते.
Bike Seat
ESakal
ज्यामुळे धूळ, वारा आणि कंपन कमी होते. शिवाय, मागच्या सीटवर होणाऱ्या धक्क्यांचा परिणाम देखील कमी होतो.येथे क्लिक करा
Bike Seat
ESakal
Switzerland Soldier Never Die in War
ESakal