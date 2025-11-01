बाईकची मागची सीट उंच का ठेवली जाते?

Mansi Khambe

मोटारसायकल

आज जगात लाखो लोकांकडे मोटारसायकली आहेत. काहींकडे रेसिंग बाइक्स आहेत, तर काहींकडे स्टँडर्ड बाइक्स आहेत. पण बहुतेक बाइक्समध्ये एक गोष्ट समान असते. त्यांची रचना.

Bike Seat

|

ESakal

मागची सीट

बहुतेक बाइक्समध्ये मागची सीट उंच असते. यामुळे अनेक लोकांना खूप त्रास होतो. काही लोक तक्रार करतात की, त्यामुळे बाइकवर चढणे आणि उतरणे कठीण होते.

Bike Seat

|

ESakal

कारण

पण तुम्ही कधी विचार केला आहे का की बाइक कंपन्या मोटारसायकलच्या मागच्या सीट उंच का करतात? चला तुम्हाला त्यामागील खरे कारण सांगूया.

Bike Seat

|

ESakal

अनुमती

बाइक आपल्या दैनंदिन प्रवासाला खूपच सोपे बनवतात. लांब असो वा लहान, त्या तुम्हाला कोणतेही अंतर सहजतेने पार करण्यास अनुमती देतात.

Bike Seat

|

ESakal

आरामदायी प्रवास

म्हणूनच, आरामदायी प्रवासासाठी योग्य सीट अत्यंत महत्त्वाची असते. म्हणूनच, सीट डिझाइन करताना, ती किती रुंदीची आणि किती उंच असावी याचा विचार केला जातो.

Bike Seat

|

ESakal

उंच पाठीची सीट

बहुतेक बाईकवर तुम्हाला कदाचित उंच पाठीची सीट दिसली असेल. या उंच पाठीमागे अनेक कारणे आहेत. बाईकच्या दोन्ही चाकांमध्ये समान संतुलन राखणे खूप महत्वाचे आहे.

Bike Seat

|

ESakal

दोन्ही टायर्स

यासाठी दोन्ही टायर्सचे वजन योग्य असले पाहिजे, तरच योग्य संतुलन राखले जाते. मागची सीट उंच केल्याने मागे बसलेल्या व्यक्तीचे वजन गुरुत्वाकर्षणाच्या केंद्राकडे राहते.

Bike Seat

|

ESakal

बाईक असंतुलित

ज्यामुळे बाईक असंतुलित होत नाही. दोन्ही चाकांमधील अंतर जास्त असल्याने बाईक असंतुलित होत नाही, त्यामुळे मध्यभागी वजन आवश्यक असते.

Bike Seat

|

ESakal

संतुलन

अशा परिस्थितीत मागची सीट उंच केल्याने मागे बसलेली व्यक्ती पुढे झुकते. त्याचे वजन बाईकच्या मध्यभागी जास्त पडते. ज्यामुळे संतुलन राखले जाते.

Bike Seat

|

ESakal

हवेचा दाब

तसेच, यामुळे बाईकवरील हवेचा दाब कमी होतो आणि बाईक सुरळीत चालते. मागची सीट उंचावण्याचे एक कारण म्हणजे ती मागच्या सीटला पुढच्या सीटपासून संरक्षण देते.

Bike Seat

|

ESakal

कंपन

ज्यामुळे धूळ, वारा आणि कंपन कमी होते. शिवाय, मागच्या सीटवर होणाऱ्या धक्क्यांचा परिणाम देखील कमी होतो.येथे क्लिक करा

Bike Seat

|

ESakal

खास रणनीतीमुळे 'या' देशाचा एकही सैनिक युद्धात शहीद झालेला नाही, योजना काय असते?

Switzerland Soldier Never Die in War

|

ESakal

येथे क्लिक करा