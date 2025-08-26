जगात पहिला टेक्स मेसेज कुणी आणि कोणाला पाठवला होता? त्यात काय लिहिलं होतं?

Mansi Khambe
तुम्ही तुमच्या स्मार्टफोनवर टाइपिंग आणि मेसेजिंग करण्यात व्यस्त असताना, तुम्ही कधी विचार केला आहे का की हे सर्व कसे सुरू झाले?
तुम्हाला माहिती आहे का की जगातील पहिला मेसेज कोणता होता? याचे उत्तर आज आम्ही तुम्हाला देणार आहोत.
३१ वर्षांपूर्वी, ३ डिसेंबर १९९२ रोजी लिहिलेला हा एक साधा पण आनंदी 'मेरी ख्रिसमस' होता. १५ अक्षरी संदेश नील पॅपवर्थ (Neil Papworth) यांनी व्होडाफोनच्या नेटवर्कद्वारे लिहिला होता.
तो व्होडाफोनचे कर्मचारी रिचर्ड जार्विस यांनी एका ख्रिसमस पार्टीत स्वीकारला होता. त्यावेळी २२ वर्षीय ब्रिटिश प्रोग्रामर नील पॅपवर्थने संगणकावरून पहिली शॉर्ट मेसेज सेवा पाठवली. त्यानंतर आधुनिक मेसेजिंग सुरू झाले.
२०१७ मध्ये नील पॅपवर्थ म्हणाले, '१९९२ मध्ये, मला कल्पना नव्हती की टेक्स्टिंग इतके लोकप्रिय होईल आणि त्यामुळे लाखो लोक वापरत असलेले इमोजी आणि मेसेजिंग अॅप्स जन्माला येतील.'
ब्रिटिश टेलिकॉम कंपनी व्होडाफोनने गेल्या वर्षी NFT म्हणून एसएमएसचा लिलाव केला. ऐतिहासिक मजकूर NFT म्हणून पुन्हा तयार करण्यात आला होता.
जो एक डिजिटल पावती आहे. पॅरिसमधील अॅगुट्स लिलाव गृहाने या प्रतिष्ठित मजकूर संदेशाचा लिलाव केला.
या भाग्यवान संदेशाचा खरेदीदार हा मजकूर संदेशाच्या वास्तविक संप्रेषण प्रोटोकॉलच्या तपशीलवार आणि अद्वितीय प्रतिकृतीच्या प्रत्यक्ष मालकीचा एकमेव मालक आहे. खरेदीदाराने इथर क्रिप्टोकरन्सीद्वारे पेमेंट केले.