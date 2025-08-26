क्यूआर कोड स्कॅनरचा शोध कुणी लावला? ऑनलाइन पेमेंटचे पितामह नेमके कोण?

Mansi Khambe
रेस्टॉरंट मेनू स्कॅन करण्यासाठी, डिजिटल पेमेंट करण्यासाठी, विमानात चढण्यासाठी किंवा सामानाची सत्यता तपासण्यासाठी - सर्वत्र QR कोड दिसतात. हे छोटे काळे आणि पांढरे चौकोनी कोड माहिती मिळविण्यात आणि काम जलद आणि सोपे करण्यास मदत करतात.
पण तुम्हाला माहिती आहे का की हे कुणी तयार केलं? ते तयार करणाऱ्या मासाहिरो हाराची कहाणी किती खास आहे?
मासाहिरो हारा हा एक जपानी अभियंता आहे. ज्याने क्यूआर कोडचा शोध लावला. त्याच्या शोधामुळे केवळ व्यवसायच नाही तर जगभरातील लोक तंत्रज्ञानाचा वापर कसा करतात हे बदलले आहे.
मासाहिरो हारा यांचा जन्म १९५७ मध्ये टोकियो येथे झाला. लहानपणी त्यांना कोडी सोडवण्याची आणि गोष्टी कशा कार्य करतात हे समजून घेण्याची आवड होती. त्यांनी जपानच्या प्रसिद्ध टोकियो विज्ञान विद्यापीठात शिक्षण घेतले.
अभियांत्रिकीत त्यांचे कौशल्य सुधारले. मासाहिरो हारा यांनी कारचे भाग बनवणारी कंपनी डेन्सो कॉर्पोरेशनमध्ये काम करण्यास सुरुवात केली. तेथे त्यांनी कार बनवण्याची प्रक्रिया सोपी करण्यासाठी बारकोड स्कॅनिंग सिस्टमवर काम केले.
परंतु जुन्या बारकोडमध्ये समस्या होत्या, ते कमी माहिती ठेवू शकत होते आणि स्कॅन करण्यासाठी योग्य दिशेने असणे आवश्यक होते. मासाहिरो हारा यांना वाटले की एक चांगला मार्ग असावा.
त्यांना जपानी बोर्ड गेम "गो" ची प्रेरणा मिळाली. ज्यामध्ये काळे आणि पांढरे तुकडे चौकोनात व्यवस्थित केले होते. QR कोड जुन्या बारकोडपेक्षा खूप वेगळे होते. ते अक्षरे आणि संख्यांसारखी अधिक माहिती साठवू शकत होते.
कोणत्याही स्थितीत ते जलद स्कॅन करू शकत होते. ते प्रथम कारच्या सुटे भागांचा मागोवा घेण्यासाठी कारखान्यांमध्ये वापरले जात होते. परंतु लवकरच ते दुकाने, रुग्णालये, वाहतूक आणि मनोरंजन क्षेत्रात वापरले जाऊ लागले.
हाराची कंपनी, डेन्सो वेव्हने, QR कोड मोफत ठेवण्याचा निर्णय घेतला आणि त्याचे पेटंट घेतले नाही. यामुळे जगभरातील विकासक आणि व्यवसायांना ते मुक्तपणे वापरता आले.
ते त्यांच्या पद्धतीने विकसित करता आले. मासाहिरो हारा आणि त्यांच्या टीमने या शोधातून पैसे कमवले नाहीत. कारण त्यांचे ध्येय ते सर्वांसाठी उपयुक्त बनवणे होते.