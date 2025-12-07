मानवांमध्ये रक्तगट कसे ठरवले जातात?

Mansi Khambe
प्रत्येक माणसाच्या रक्तात रक्तगट नावाचा एक अद्वितीय जैविक स्वाक्षरी असतो. ही ओळख जीवनशैली किंवा आहाराद्वारे निश्चित केली जात नाही, तर जन्मापूर्वीच आपल्या डीएनएमध्ये अंतर्भूत असते.
Blood Group
ESakal
मूल गरोदर असल्यापासून, दोन्ही पालकांमधील काही विशिष्ट जीन्स त्यांचा रक्तगट ए, बी, एबी किंवा ओ असेल की नाही. तो पॉझिटिव्ह असेल की निगेटिव्ह असेल हे ठरवतात.
Blood Group
ESakal
मुलांना प्रत्येक पालकाकडून एक ABO जनुक वारशाने मिळतो. हे जनुक एकत्रितपणे ठरवतात की रक्तगट A, B, AB किंवा O असेल. O हा रेक्सेसिव्ह आहे.
Blood Group
ESakal
म्हणून हा रक्तगट तयार करण्यासाठी दोन O जनुकांची आवश्यकता असते, तर A आणि B हे प्रमुख असतात. लाल रक्तपेशींच्या पृष्ठभागावर कोणते अँटीजेन्स, लहान प्रथिने मार्कर आहेत.
Blood Group
ESakal
यावरून ABO गट निश्चित केला जातो. A अँटीजेन्स म्हणजे गट A, B अँटीजेन्स म्हणजे गट B, दोन्ही म्हणजे AB आणि दोन्ही नसणे म्हणजे गट O.
Blood Group
ESakal
जर एखाद्या व्यक्तीला असे रक्त मिळाले. ज्यामध्ये त्यांचे शरीर ओळखत नसलेले अँटीजेन्स असतात. तर रोगप्रतिकारक शक्ती त्यावर हल्ला करते. म्हणूनच सुरक्षित रक्त संक्रमणासाठी ABO प्रणाली आवश्यक आहे.
Blood Group
ESakal
ABO प्रकाराव्यतिरिक्त मानवी रक्तामध्ये Rh (D) प्रतिजन आहे की नाही यावर अवलंबून सकारात्मक किंवा नकारात्मक देखील लेबल केले जाते. जर ते असेल तर ते सकारात्मक रक्तगट आहे.
Blood Group
ESakal
जर ते नसेल तर ते नकारात्मक आहे. आरएच-पॉझिटिव्ह जनुक हा प्रभावी असतो. म्हणजेच जर पालकांपैकी एकानेही सकारात्मक आरएच जनुक संक्रमित केला तर मूल आरएच-पॉझिटिव्ह असण्याची शक्यता असते.
Blood Group
ESakal
जर आरएच-निगेटिव्ह आईने आरएच-पॉझिटिव्ह बाळाला जन्म दिला तर तिची रोगप्रतिकारक शक्ती बाळाच्या रक्ताविरुद्ध अँटीबॉडीज तयार करू शकते. आधुनिक औषध वेळेवर इंजेक्शन देऊन हा धोका टाळते.
Blood Group
ESakal
Love Number 5201314 History
ESakal