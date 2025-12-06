प्रेम क्रमांक ५२०१३१४ चे रहस्य काय आहे? जाणून घ्या नेमका अर्थ...

Mansi Khambe
अलिकडेच सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मवर मग ते इंस्टाग्राम असो, फेसबुक असो किंवा व्हॉट्सअॅप असो, एक गूढ नंबर वेगाने व्हायरल होत आहे. हा नंबर ५२०१३१४ आहे.
लोकांना हा नंबर काय आहे असा प्रश्न पडत आहे. तुम्हाला जास्त विचार करण्याची गरज नाही. या नंबरमागील रहस्य उलगडले आहे. ५२०१३१४ हा एक प्रेम क्रमांक आहे.
तो प्रेम व्यक्त करण्यासाठी वापरला जाणारा एक चिनी कोड आहे. जेव्हा प्रियकर किंवा प्रेयसीला त्यांच्या भावना दुसऱ्या व्यक्तीपर्यंत पोहोचवण्याची आवश्यकता असते तेव्हा हा नंबर वापरला जातो.
५२०१३१४ हा एक प्रकारचा "न्यूमेरिक रोमँटिक कोड" आहे. ज्याचा अर्थ "मी तुला कायम प्रेम करतो" असा होतो. हा कोड म्हणून प्रेम व्यक्त करण्यासाठी वापरला जातो. विशेषतः सोशल मीडिया, टेक्स्ट मेसेज आणि भेटवस्तूंवर.
चीनमधील जोडप्यांमध्ये आणि प्रेमींमध्ये ५२०१३१४ हा अंकीय कोड खूप लोकप्रिय आहे. जेव्हा जेव्हा एखाद्या जोडप्याला त्यांच्या भावना त्यांच्या जोडीदाराला सांगायच्या असतात.
दूर राहून त्यांचे प्रेम व्यक्त करायचे असते किंवा प्रपोज करायचे असते तेव्हा ते या नंबरचा वापर करतात. प्रेमी सोशल मीडियावर संवाद साधण्यासाठी किंवा भेटवस्तूंवर लिहिण्यासाठी या नंबरचा वापर करतात.
जेव्हा जेव्हा चीनमधील लोक सोशल मीडियावर किंवा भेटवस्तूंवर लिहिलेला हा अंकीय कोड पाहतात तेव्हा त्यांना समजते की तो त्यांच्या प्रियकर किंवा प्रेयसीने पाठवला असावा.
हा अंकीय कोड चीनच्या GenZ मध्ये अत्यंत लोकप्रिय झाला आहे. आता तो सोशल मीडिया प्लॅटफॉर्मद्वारे जगभरात शेअर केला जात आहे आणि लोकांना या अंकीय कोडची जाणीव होत आहे.
५२०१३१४ मधील ५२० चा अर्थ "मी तुला प्रेम करतो." चिनी भाषेत, जेव्हा कोणी ५२० म्हणतो तेव्हा ५ (वू), २ (एर), ० (लिंग) हे "वो आय नी" (वो आय नी) सारखे वाटते.
ज्याचा अर्थ इंटरनेट स्लॅंगमध्ये "मी तुला प्रेम करतो" असा होतो. १३१४ हा आकडा चिनी "wǒ ài nǐ" (wo ai ni) सोबत जोडल्यास त्याचा अर्थ "एक जीवन, एक जग" / "कायमचे" / "नेहमी" असा होतो.
जर आपण ५२०१३१४ चा अंकीय कोड एकत्र केला तर तो "मी आयुष्यभर तुझ्यावर प्रेम करेन" असा होतो. चीनमध्ये गुप्तपणे प्रेम व्यक्त करण्यासाठी किंवा प्रपोज करण्यासाठी हे केले जाते.
