चॉकलेट कडू कसे बनते? डार्क, मिल्क की व्हाईट... सर्वात चांगलं कोणतं?

Mansi Khambe

चॉकलेट

चॉकलेट प्रत्यक्षात कडू असते, परंतु प्रक्रियेद्वारे त्याची कडूपणा कमी होते. मनोरंजक म्हणजे, कडू चॉकलेटमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स सर्वाधिक प्रमाणात असतात.

Chocolate

|

ESakal

राष्ट्रीय चॉकलेट दिन

जे हृदय आणि त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जातात. दरवर्षी २८ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेत राष्ट्रीय चॉकलेट दिन साजरा केला जातो.

Chocolate

|

ESakal

चॉकलेट कडू का बनते?

चॉकलेट कोको बीन्सपासून बनवले जाते. कोको बीन्समध्ये कॅफिन, थियोब्रोमाइन आणि पॉलीफेनॉल असतात.

Chocolate

|

ESakal

कोको

हे त्याच्या कडूपणासाठी जबाबदार असतात. जर या कोकोपासून थेट चॉकलेट बनवले असते, तर लोक त्याच्या कडूपणामुळे ते खाण्यास नकार देतात.

Chocolate

|

ESakal

कडूपणा

म्हणूनच कंपन्या त्यात बदल करतात आणि नंतर ते वेगवेगळ्या स्वरूपात बाजारात आणतात. चॉकलेटमधील कडूपणा काढून टाकण्यासाठी, ते अनेक प्रक्रियांमधून जाते.

Chocolate

|

ESakal

किण्वन

प्रथम, ते किण्वन होते. नंतर, ते भाजले जाते. दोन्ही प्रक्रिया त्याची कडूपणा कमी करतात. त्याचा सुगंध आणि चव वाढवतात. आता, साखर आणि दूध घालून कडूपणा दूर केला जातो.

Chocolate

|

ESakal

डार्क, मिल्क आणि व्हाईट

चॉकलेट सामान्यत तीन प्रकारांमध्ये उपलब्ध असते: डार्क, मिल्क आणि व्हाईट. आता, प्रश्न असा आहे की कोणते चॉकलेट चांगले आहे.

Chocolate

|

ESakal

डार्क चॉकलेट

यामध्ये कोकोचे प्रमाण जास्त असते. त्यात साखर आणि दूध कमी असते. काही जण दूध वगळतात. त्यात भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे हृदयासाठी फायदेशीर असतात.

Chocolate

|

ESakal

साखरेचे प्रमाण

साखरेचे प्रमाण कमी असल्याने ते त्वचेसाठी चांगले असते. तथापि, त्यात कॅलरीज आणि फॅट कमी नसतात, म्हणून ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे चांगले.

Chocolate

|

ESakal

व्हाईट चॉकलेट

कमी कोको आणि जास्त साखर आणि फॅट असते. मुलांना ते सामान्यतः आवडते कारण ते कडू नसते.

Chocolate

|

ESakal

साखर नियंत्रित

साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने वजन वाढण्याची चिंता असलेल्या किंवा त्यांची साखर नियंत्रित करू इच्छिणाऱ्या लोकांनी ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे.

Chocolate

|

ESakal

मिल्क चॉकलेट

कोको सॉलिड्सचे प्रमाण सर्वात कमी असते, त्यामुळे ते खूप कमी फ्लेव्होनॉइड्स प्रदान करते. शिवाय, त्यात साखर आणि फॅट दोन्ही जास्त प्रमाणात असतात. त्यामुळे ते कोणतेही पौष्टिक फायदे देत नाही.

Chocolate

|

ESakal

चॉकलेटचा शोध कोणी लावला? वाचा चॉकलेटचा इतिहास...

Chocolate History

|

ESakal

येथे क्लिक करा