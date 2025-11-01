चॉकलेट कडू कसे बनते? डार्क, मिल्क की व्हाईट... सर्वात चांगलं कोणतं?

Mansi Khambe
चॉकलेट प्रत्यक्षात कडू असते, परंतु प्रक्रियेद्वारे त्याची कडूपणा कमी होते. मनोरंजक म्हणजे, कडू चॉकलेटमध्ये अँटीऑक्सिडंट्स सर्वाधिक प्रमाणात असतात.
Chocolate
ESakal
जे हृदय आणि त्वचेसाठी फायदेशीर मानले जातात. दरवर्षी २८ ऑक्टोबर रोजी अमेरिकेत राष्ट्रीय चॉकलेट दिन साजरा केला जातो.
Chocolate
ESakal
चॉकलेट कोको बीन्सपासून बनवले जाते. कोको बीन्समध्ये कॅफिन, थियोब्रोमाइन आणि पॉलीफेनॉल असतात.
Chocolate
ESakal
हे त्याच्या कडूपणासाठी जबाबदार असतात. जर या कोकोपासून थेट चॉकलेट बनवले असते, तर लोक त्याच्या कडूपणामुळे ते खाण्यास नकार देतात.
Chocolate
ESakal
म्हणूनच कंपन्या त्यात बदल करतात आणि नंतर ते वेगवेगळ्या स्वरूपात बाजारात आणतात. चॉकलेटमधील कडूपणा काढून टाकण्यासाठी, ते अनेक प्रक्रियांमधून जाते.
Chocolate
ESakal
प्रथम, ते किण्वन होते. नंतर, ते भाजले जाते. दोन्ही प्रक्रिया त्याची कडूपणा कमी करतात. त्याचा सुगंध आणि चव वाढवतात. आता, साखर आणि दूध घालून कडूपणा दूर केला जातो.
Chocolate
ESakal
चॉकलेट सामान्यत तीन प्रकारांमध्ये उपलब्ध असते: डार्क, मिल्क आणि व्हाईट. आता, प्रश्न असा आहे की कोणते चॉकलेट चांगले आहे.
Chocolate
ESakal
यामध्ये कोकोचे प्रमाण जास्त असते. त्यात साखर आणि दूध कमी असते. काही जण दूध वगळतात. त्यात भरपूर प्रमाणात अँटीऑक्सिडंट्स असतात. जे हृदयासाठी फायदेशीर असतात.
Chocolate
ESakal
साखरेचे प्रमाण कमी असल्याने ते त्वचेसाठी चांगले असते. तथापि, त्यात कॅलरीज आणि फॅट कमी नसतात, म्हणून ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करणे चांगले.
Chocolate
ESakal
कमी कोको आणि जास्त साखर आणि फॅट असते. मुलांना ते सामान्यतः आवडते कारण ते कडू नसते.
Chocolate
ESakal
साखरेचे प्रमाण जास्त असल्याने वजन वाढण्याची चिंता असलेल्या किंवा त्यांची साखर नियंत्रित करू इच्छिणाऱ्या लोकांनी ते मर्यादित प्रमाणात सेवन करावे.
Chocolate
ESakal
कोको सॉलिड्सचे प्रमाण सर्वात कमी असते, त्यामुळे ते खूप कमी फ्लेव्होनॉइड्स प्रदान करते. शिवाय, त्यात साखर आणि फॅट दोन्ही जास्त प्रमाणात असतात. त्यामुळे ते कोणतेही पौष्टिक फायदे देत नाही.
Chocolate
ESakal
Chocolate History
ESakal